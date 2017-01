El Celta cumple el trámite en Balaídos

Celta: Sergio Álvarez; Roncaglia, Cabral, Sergi Gómez, Jonny; Radoja (Marcelo Díaz, 63'), Tucu Hernández (Wass, 80'), Señé; Lemos (Pape, 77'), Pione Sisto y Rossi. Valencia: Jaume; Cancelo, Javi Jiménez (Santos, 70'), Mangala, Lato; Soler (Parejo, 46'), Medrán, Fede Cartabia; Rafa Mir (Gayá, 65'), Bakkali y Vinicius. Goles: 1-0 (61') Rossi. 1-1 (64') Vinicius. 2-1 (90') Pione Sisto. Árbitro: Hernández Hernández (canario). Amonestó a Mangala. Incidencias: Unos unos 12.000 espectadores en Balaídos.

El Celta cumplió el trámite y se clasificó para los cuartos de final de la Copa tras ganar de nuevo al Valencia tras el contundente 1-4 de la ida que restaba trascendencia al choque.

La eliminatoria pudo ganar en emoción si un remate de Vinicius desviado por Cabral, cuando aún no se había cumplido el minuto dos de juego, hubiese acabado en gol. Esa acción y un remate de Bakkali fueron las únicas aproximaciones del Valencia en todo el primer tiempo. No generó mucho más el Celta, que fue de menos a más y se animó en el arranque del segundo tiempo. El cuadro local cedió el balón a su rival, pero eso no impidió que abriese el marcador gracias a un potente disparo desde la frontal de Rossi. Un error de Cabral facilitó que minutos después Vinicius igualase el choque, pero en los últimos instantes, con espacios, Pione Sisto revolucionó el choque con su velocidad e hizo el 2-1 con un libre directo.