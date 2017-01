Carrión pide "arriesgar más"

"Que todo nos vaya muy bien y disfrutemos mucho con el equipo". Ese fue el deseo que Luis Carrión pidió a los Reyes Magos, aunque consciente de que la gratitud divina es imposible que llegue sin el trabajo propio, pidió a su equipo "arriesgar más" cuando tenga la posesión porque "tenemos que entender que cuando nosotros hemos tenido el balón nos ha funcionado bien y, si dejamos de tenerlo, pues tenemos problemas". Todo ante la visita del Rayo Vallecano, un partido que considera "clave" para el futuro más inmediato del equipo y que debe servir para frenar "ya" la "mala dinámica" que el Córdoba arrastra en El Arcángel en los últimos tres meses.

Tras visionar el partido copero ante el Alcorcón con el que arrancó el nuevo año blanquiverde, Carrión ha sacado en claro que hay "cosas que hay que hacer mejor" porque "la segunda parte fue bastante mala". La receta para cambiar la imagen pasa, a juicio del técnico, por "arriesgar más, porque el Rayo también nos va a presionar muy arriba y vamos a tener que tener el balón para hacerles daño". De momento, lo único seguro es que "habrá cambios", aunque el catalán mantiene dudas sobre cómo afrontar el encuentro ante los vallecanos.

Un choque que Carrión tildó de "clave, pero no final; todos los partidos son importantes, pero no es una final porque no nos van a dar ninguna copa cuando termine. Es importante porque podemos engancharnos arriba, juntarnos un poco con la gente que está peleando por el play off, que es lo que queremos, y dejar al Rayo a seis puntos". Eso sólo lo conseguirá el CCF rompiendo su mala racha en El Arcángel, donde no gana en Liga desde el 24 de septiembre (también lo hizo con el Málaga en Copa el 30 de noviembre). "La gente viene con ilusión al campo y nosotros queremos darle alegría a la afición, ganar, sea en casa o fuera, pero en casa siempre es mejor, porque tienes a todos los tuyos. Creo que la gente se ha enganchado ahora un poco con el equipo y hay que aprovecharlo", comentó.

Por último, y valorando al rival, el entrenador catalán espera a un Rayo "peligroso, con gente muy buena que viene de Primera, pero con puntos débiles como todos". Así, "sabiendo que son buen equipo, pero ellos también pensarán eso de nosotros, jugamos en casa y queremos aprovecharlo", sobre todo ahora que los vallecanos siguen en el típico "periodo de adaptación" que suele afectar a los recién descendidos de la máxima categoría, el objetivo de ambos al final de la temporada.