Carlos Molina sale del Ciudad de Logroño

Carlos Molina alcanzó un acuerdo con el Balonmano Ciudad de Logroño para abandonar este club a pesar de que tenía contrato con él para la próxima campaña.

El equipo riojano anunció esta baja el pasado viernes en un escueto comunicado en el que simplemente explica que el lateral izquierdo cordobés no formará parte de la plantilla la próxima temporada. No obstante, detallan que el jugador criado en la cantera del Córdoba de Balonmano ha recibido una oferta de otro club -sin especificar cual- y "de común acuerdo" se decidió "no continuar ligados", explica el equipo de Logroño, que desea "suerte" al internacional cordobés en su próximo destino, que podría ser la Bundesliga alemana. De este modo, el equipo riojano se queda sin Molina y sin el pontano Luisfe, que se enroló en el Maccabi Rishon israelí.