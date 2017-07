Carbonell se supera otra vez

La mejor puntuación en solo técnico de su vida (93,6534) le valió a Ona Carbonell la medalla de plata en la especialidad, la primera de España en este Mundial, y estar cada vez más cerca de la representante rusa, Svetlana Kolesnichenko (95,2036), de la que le separaron 1,5 puntos. El podio lo completó la ucraniana Anna Voloshina (91,9992), que le dio la vuelta al preliminar, en el que la japonesa Yukiko Inui (91,7490 hoy) había sido mejor.

La luz de Carbonell emergió sobre la piscina del Parque Urbano de Budapest en una mañana lluviosa. La española mejoró sus prestaciones del preliminar y firmó una gran actuación, energética, segura y con determinación.

Enfundada en un bañador verde, que jugaba con formas de serpiente, interpretó Snake, una rutina diseñada por Esther Jaumà y Virginie Dedieu, que estuvieron acompañándola en la piscina, y que contó con la colaboración de su ex compañera Andrea Fuentes.

En este ejercicio, las entrenadoras querían sacar el máximo potencial de la española y lo consiguieron. Pese a ser un ejercicio técnico, la coreografía era muy artística. La ejecución se fue puliendo durante meses y se ha probado en diferentes competiciones internacionales hasta dar con la tecla adecuada.

Los 93,6534 puntos obtenido colmaron sus expectativas. Los 95,2036 de Kolesnichenko quedaban lejos, pero más cerca que nunca y la distancia con el bronce era mayor.

El mérito de Carbonell es el de la constancia. La de ayer fue su vigésima medalla en un Mundial, una trayectoria que empezó en 2007 y que se alarga durante seis mundiales.

"Ha sido la mejor puntuación que he obtenido en solo en mi vida. Ya estaba muy satisfecha cuando en el preliminar había ganado en impresión artística a la rusa, porque nunca lo había conseguido hasta ahora", comentó.

Satisfecha, acompañada por Jaumà y Dedieu, la española insiste en que, además, es cuando más cerca ha estado del oro, aunque le hayan separado 1,5 puntos. "He mejorado en todos los parámetros de ejecución. He recibido estos días muchos apoyos, mucha gente me decía que podía hacerlo. Sólo por la lucha vale la pena. Ganar es muy difícil, pero estar tan cerca es muy importante. Esta vez he estado más cerca que en el último mundial. Me satisface llevar 20 medallas en mundiales, pero sobre todo haber logrado medallas en todos ellos", dijo.

El programa de la española se completará con su participación en el solo libre, donde tiene también firmes opciones de medalla, así como en el dúo con Paula Ramírez: "Estamos cerca, también puede salir bien".