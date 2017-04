El Cajasur se mete en el 'top 8'

La Salle finaliza tercero en el Grupo de Vigo

Tras conquistar su pase al intersector nacional como cuarto de Andalucía, al vencer al Estepa en una última eliminatoria, La Salle no pudo dar la sorpresa y meterse en la fase final. El conjunto lasaliano arrancó el intersector de Vigo con derrota ante el anfitrión, el Seis do Nadal (34-29). En la segunda jornada, la escuadra cordobesa encajó el segundo revés tras caer ante el favorito, el Carabanchel (31-24). No obstante, despidió el curso con una victoria sobre el San José Obrero de Lanzarote (36-32). Con dos puntos, La Salle fue tercera por delante de los canarios y por detrás del Carabanchel, primero, y Seis do Nadal, segundo.