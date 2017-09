Cabello se prepara en Palma de Mallorca

El cordobés Alfonso Cabello, campeón paralímpico en Londres 2012 y bronce en Río 2016 del kilómetro contrarreloj en la categoría MC5, inició ayer una estancia de dos semanas en Palma de Mallorca para ultimar su preparación de cara al Campeonato de España absoluto sin discapacidad. El velódromo de Palma Arena acogerá esta cita del 13 al 15 de octubre, donde el ciclista rambleño, que hoy cumplirá 24 años, afrontará el mayor reto de su carrera deportiva, ya que será la primera vez que participará en una competición en pista ante los mejores españoles de la especialidad sin minusvalías.

"Voy a Palma a darle un poco de cera", manifestó a Efe Cabello, que se entrenará hasta el 27 de este mes en el velódromo donde se disputará el Campeonato de España y regresar después "a casa" antes de volver a Mallorca para la competición.

Por raro que parezca no suelo hacer test hasta la competición, por lo que no tengo ninguna marca de este año"

Alfonso Cabello no afronta una prueba oficial desde su participación en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016, debido a que una lesión le impidió competir en los Mundiales disputados en Los Ángeles (Estados Unidos) el pasado mes de marzo, por lo que no pudo defender su triple título universal. "Por raro que parezca no suelo hacer test del kilómetro hasta la competición, por lo que no tengo ninguna marca registrada este año", apostilló el cordobés, quien añadió que tampoco los realizará ahora, porque sólo hará "series" de puesta a punto.

El ciclista de La Rambla posee una mejor plusmarca personal de 1:01:683, que supone el tope mundial para deportistas con minusvalía. Cabello recordó que esa marca la hizo en altura en México 2014, por lo que prevé que en el Nacional, a nivel del mar, rondará los 1:04:00, aunque reconoce que puede estar aproximadamente "medio segundo" por detrás de los mejores. Lo que está claro es Cabello tiene ganas de volver a la competición y afrontar con las mayores garantías este Nacional de Palma de Mallorca, toda una gran experiencia para el rambleño.