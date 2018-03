Cabello, a por el oro

Llegó el momento más importante del año para Alfonso Cabello. Esta tarde, el ciclista rambleño disputa la prueba del kilómetro MC5 en la primera jornada del Campeonato del Mundo de ciclismo adaptado en pista que hasta finales de semana acoge la ciudad brasileña de Río de Janeiro. Cabello tiene ante sí la oportunidad de sumar su cuarto título mundial en una prueba que ha dominado desde 2014, con la interrupción del año pasado en la que una lesión y una extraña convocatoria del Mundial con apenas tres meses de antelación le impidieron defender su corona. Esta tarde, aun con dolor por los problemas físicos que arrastra y que le llevarán a operarse al finalizar esta cita, el ciclista de La Rambla buscará ampliar aún más su extenso palmarés.

Desde que se hiciera con el oro paralímpico en Londres 2012, Alfonso Cabello ha tomado por costumbre subirse a lo más alto del podio mundial en prácticamente todas sus apariciones. El ciclista cordobés es el gran dominador de una prueba tan exigente como es el kilómetro, una mezcla explosiva de velocidad y resistencia en la que sus características físicas encuentran un acople perfecto. El siete veces campeón de España y poseedor del récord mundial de la prueba no llega en perfectas condiciones, por lo que en la previa aseguró a Efe que no sale "con el objetivo claro de ganar como otras veces". Pese a todo, los rivales le conocen y le señalan como el hombre a batir, aunque Cabello se centra en "hacerlo lo mejor posible", por lo que no se marca "el objetivo del podio, sino estar en mis marcas, eso me hará competitivo".

La pista de Río de Janeiro, por cierto, le trae buenos recuerdos al rambleño, pues hace dos años se colgó el bronce paralímpico en este mismo escenario.

Además de la prueba del kilómetro, Alfonso Cabello disputará en el Mundial la prueba de la velocidad por equipos, junto a Amador Granados y Eduardo Santas. El equipo español es claro candidato al podio para una prueba que se disputará el domingo y que Cabello quiere que sea el broche perfecto a su cuarto título mundial en su prueba favorita, el kilómetro.