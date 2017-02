Cabello es la gran ausencia en Los Ángeles

Alfonso Cabello es la gran ausencia en el equipo nacional de ciclismo paralímpico que participará en los Mundiales en pista de Los Ángeles entre el 2 y el 5 de marzo próximos, según la lista facilitada ayer por el seleccionador Félix García Casas. La baja del corredor rambleño, defensor del título en la prueba del kilómetro y medallista de bronce en la de velocidad por equipos, se debe a una lesión en el hombro.

De esta forma, el combinado español estará formado por ocho deportistas, siete con discapacidad y uno de apoyo. La convocatoria la componen el barcelonés Juanjo Méndez (MC1), el valenciano Maurice Eckhard (MC2), el navarro Eduardo Santas y el guipuzcoano Amador Granados (MC3), el madrileño César Neira (MC4) y el almeriense Pablo Jaramillo (MC5), más el tándem catalán formado por Ignacio Ávila y su piloto, Joan Font, que fueron plata en la prueba de carretera en Brasil.

Cabello había mostrado previamente sus dudas por la premura en el anuncio del certamen

Alfonso Cabello, doble medallista de bronce en los Juegos de Río en el kilómetro y la velocidad por equipos -junto a Eduardo Santas y Amador Granados-, no puede acudir a la cita debido a una caída que tuvo en diciembre. "Se golpeó el hombro y no ha podido entrenar con normalidad, por lo que no está en condiciones de acudir", comentó García Casas. Así, el cordobés no podrá defender su corona en la prueba individual lograda en las tres últimas ediciones del certamen, en 2014 en Aguascalientes (México), en 2015 en Apeldoorn (Holanda) y el pasado año en la localidad italiana de Monticciari.

Como ya había manifestado el propio Cabello hace unas semanas, el seleccionador también puso de manifiesto el carácter imprevisto de estos Mundiales, cuya celebración se anunció hace apenas un mes sin que nadie contara con esa posibilidad. "Es la primera vez que se convoca en el año después de unos Juegos y, además, se ha hecho de una forma apresurada, ya que no se nos comunicó hasta los primeros días de enero, es decir, con apenas siete semanas", confesó Félix García Casas, que aseguró que "no estaba contemplado en la programación de los ciclistas".