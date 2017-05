El CCF se queda sin disputar el último duelo

No pudo poner el Córdoba el broche final a la temporada sobre el terreno de juego. Su oponente, el Nuevo Molino, no acudió a la cita. El conjunto onubense, farolillo rojo de la clasificación y equipo ya descendido matemáticamente hace ya muchas jornadas, comunicó a lo largo de la semana a la Federación Andaluza de Fútbol y al propio Córdoba su intención de no acudir a disputar el encuentro, aunque la Federación mantuvo el nombramiento del árbitro hasta el pasado sábado, día en el que comunicó oficialmente la decisión de los onubenses al conjunto blanquiverde. Ahora, el CCF sumará los tres puntos en juego sin haber jugado el duelo y mantendrá su séptima plaza en la tabla.