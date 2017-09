El CCF perdona y acaba cediendo

El CCF no pudo cosechar nada positivo en su visita al Betis. Los béticos realizaron desde el inicio una presión alta, aunque el CCF salió con precisión e incluso disfrutó de varias ocasiones en el arranque, pero ni Verdú ni Andrés acertaron a marcar. No desaprovechó su oportunidad el Betis. Un mal despeje de Álex Cubedo lo aprovechó Diego para combinar con Tellado, que batió a Llamas. El duelo se igualó en el centro del campo, aunque antes del asueto Andrés pudo lograr el empate. Tras la reanudación, el CCF salió mandando y gozó de oportunidades que no aprovecharon José Antonio ni Andrés. En una rápida contra local, Mario derribó a Abreu en el área y Jorge aprovechó el penalti para ampliar diferencias. Dos minutos después, Verdú marró un penalti por derribo a Andrés.