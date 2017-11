El CCF, negado, firma las tablas

El Córdoba continúa peleado con el gol y, pese a disfrutar de muchas ocasiones, no pasó del empate a cero ante La Cañada, sumando de esta manera su tercera jornada sin lograr el triunfo.

El inicio local, con un doble intento de Edu, fue irreal. Porque de inmediato fue el CCF el que se hizo con el control y el que comenzó a acumular oportunidades. Julio y Borja Estepa dispusieron de sendas ocasiones que no acertaron a materializar antes de que Verdú, al filo del descanso, rematara a la madera. La tónica no varió tras el descanso. Luna tropezó de nuevo con el poste y Verdú, Márquez o Cano tampoco acertaron a marcar.