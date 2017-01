El CCF da otro paso

El Córdoba venció por la mínima al Puerto Malagueño en un duelo en el que el triunfo resultó más cómodo de lo que marca el resultado final. Los blanquiverdes aprovecharon el empate del Málaga y el Sevilla para situarse -empatado a puntos con los malacitanos y el Betis- a un solo punto del líder, el conjunto hispalense.

El Córdoba, que llegó con las bajas de Alberto y Borja, ambos con el filial, salió muy metido en el partido, tratando de hacerse rapidamente con el control. Lo hizo pero tuvo que esperar al ecuador del primer acto para gozar de su primera ocasión. No obstante, Álex no acertó en un medido pase de Kevin. De inmediato, Cristian obligó al meta local a intervenir con acierto. Aún cuando el conjunto blanquiverde dominaba, las ocasiones de peligro ya no llegaron hasta instantes antes del descanso. Víctor, desde la frontal, disparó a la madera. Sólo un minuto después, el meta paró un lanzamiento envenenado de Verdú.

Tras la reanudación, el CCF mantuvo el control. Sólo su falta de puntería le impidió ponerse por delante. De hecho, tuvo que esperar al tramo final para vencer. Verdú dio un aviso al mandar a la madera su tiro. Falín, a la salida de un saque de esquina, no falló y logró el gol del triunfo cordobesista.