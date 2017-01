El Bujalance se desmorona en el desenlaceUn rotundo triunfo para el Adesal en Lanzarote

El Bujalance dejó escapar dos goles de renta hasta en dos ocasiones para acabar cayendo en un emocionante choque ante su público.

El Adesal consiguió una contundente victoria en su visita al Lanzarote Zonzamas (25-34) para arrancar así el año de la mejor manera posible y seguir liderando el Grupo D de la División de Honor Plata femenina. El conjunto entrenado por Paco Bustos dominó el choque en los primeros compases, consiguió irse con mínima renta al descanso, y terminó avasallando al cuadro canario en una gran segunda parte, plena de intensidad defensiva y acierto ofensivo.

Alba Sánchez, autora de diez goles, fue la gran líder del equipo entrenado por Bustos

Las bajas con las que contaba la plantilla fuensantina no fueron impedimento para que el conjunto de Bustos realizara un encuentro muy serio en defensa y bastante acertado en ataque. Ya en el inicio del choque la mayor intensidad de las visitantes les valió para coger una renta que no soltarían prácticamente en ningún momento del encuentro. Alba Sánchez fue la principal baza ofensiva del Adesal en la tarde de ayer. La cordobesa anotó un total de diez goles para liderar a su equipo y castigar a la defensa canaria, que no encontró argumentos para detener sus lanzamientos. El 2017 arranca para el Adesal como terminó 2016, con una inercia muy positiva.

Lanzarote Zonzamas: Abreut (1); Nabila (4), León (2), Sara de León (2), Diana, Andrea (7), Guerrero (1), Girado (3), Cathaysa, Xiomara (3), Sangines, Santana (2), Tejera y Cabrera. Adesal: Meriem; Marin (5), Azahara (1), Benítez (2), Dascalú (1), Alba Sánchez (10), Sissé (3), Hernández (4), Amanda (1), Espe López (2), Solana (2), Ángela Ruiz (1) y Lara Lozano (2). Parciales: 1-3, 3-6, 7-10, 10-10, 10-12, 14-15 (descanso), 15-17, 18-19, 19-25, 20-28, 21-30 y 24-35. Árbitros: Espino y Alonso (canarios). Excluyeron por parte de las locales a Andrea, Nabila (2) y a Guerrero (2); y por parte de las visitantes a Sissé y a Marin (2). Incidencias: Partido de la decimoquinta jornada de liga de la División de Honor Plata femenina disputado en el Municipal San Bartolomé de Lanzarote, ante 150 espectadores.