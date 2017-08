Las sorpresas, de la casa

El renovado Córdoba B arrancó el pasado sábado su andadura en el Grupo IV de Segunda B. Enfrente estaba el Extremadura, un equipo que se ha reforzado muy bien este verano y aspira a pelear por la zona de play off de ascenso a Segunda. Eso sí, Marc Vito, cedido por el CCF, no jugó esta cita ante sus excompañeros, al apostar Agustín Izquierdo por Manu García. Tras una pretemporada inmaculada, en la que los cordobesistas no perdieron ningún partido de preparación, todo el mundo estaba atento a la primera alineación oficial de Jorge Romero, que comienza desde primera hora con el filial blanquiverde tras ganarse su continuidad al lograr al final la permanencia de una forma más o menos holgada el anterior ejercicio.

Con muchas caras nuevas en la plantilla tras el adiós de pesos pesados del curso pasado, el técnico cordobés, que ha visto como la entidad blanquiverde ha incorporado nueve jugadores para el filial, sorprendió a muchos. Quizás a otros no por el buen hacer de los jugadores de la casa. En este sentido, el juvenil Llamas y Alberto García se hicieron un sitio en el once inicial del preparador cordobés. Ambos jugadores se ganaron la confianza de Romero y dejaron en el banquillo a los que parecían estar por delante de ellos, Alberto González, Eric Ruiz o Julio Algar -éste último no estuvo ni convocado-. Sobresale la figura del portero cordobés, que formó parte del stage de pretemporada del primer equipo en Benahavís ante la baja de Pawel Kieszek. Allí estuvo también Alberto González, ya que Marcos Lavín -citado en esta primera cita por el primer equipo- estaba aún tocado. A pesar de su juventud, Llamas, que vio perforada su portería en dos acciones a balón parado, también realizó varias intervenciones de notable mérito, evitando así que los azulgranas marcasen más goles. Por otro lado, Alberto García, que debutó el curso anterior en la categoría de bronce cuando aún era juvenil, se estrenó como lateral derecho, a pesar de jugar normalmente de mediocentro. No obstante, esta posición no es desconocida para el jugador cordobés que ya actuó ahí el ejercicio pasado a las órdenes de Jorge Romero. Los dos fueron las sorpresas, aunque hubo también que remarcar los destellos de calidad de Sillero, autor del gol blanquiverde en Almendralejo, y de los hombres de creación como Sebas, Setién, Ortega, Waldo Rubio y Aguado.

Marc Vito, que fue relegado al banquillo el sábado, no jugó ante sus excompañeros

Los estrenos ligueros no le han ido nada bien al Córdoba B en los cuatro cursos que ha estado en el Grupo IV de Segunda B. La única victoria llegó en el anterior ejercicio, en el que los cordobesistas se impusieron a domicilio al San Fernando (0-2). Por otro lado, su primer encuentro en la categoría de bronce fue en la campaña 13-14. Ahí los blanquiverdes, que jugaron en El Arcángel, cayeron ante el Melilla (1-2). A la siguiente temporada, segunda consecutiva en la tercera categoría del fútbol español, el CCF B no pasó del empate ante La Roda (1-1). El pasado sábado en el Francisco de la Hera de Almendralejo tampoco fue su día y cayó por 2-1 ante el Extremadura.

El filial blanquiverde se estrenará en El Arcángel esta temporada en el encuentro que medirá el próximo domingo al Marbella (19:00). Los costasoleños han empezado la competición de la mejor manera tras deshacerse el pasado sábado del Mérida gracias a los tantos de Chus Hevia y Corpas, anotados en los minutos finales de cada mitad. Toda una prueba de fuego para un Córdoba B que quiere sumar su primer triunfo tras el revés del debut liguero en el Francisco de la Hera de Almendralejo.

de córdoba a granada.Tras acabar su etapa en la entidad blanquiverde, Fran Serrano, Pablo Vázquez y José Antonio González pusieron rumbo hacia tierras nazaríes. Los tres jugaron el lunes ante el UCAM Murcia, en el que Quiles, cedido por el CCF, salió en la segunda mitad.