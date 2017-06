Con la satisfacción del deber cumplido. Así ha finalizado su primera temporada como entrenador en la Asobal el técnico del Ángel Ximénez-Avia, Quino Soler. El malagueño alcanzó con el conjunto de Puente Genil el objetivo de la permanencia por cuarta temporada consecutiva en la élite y lo hizo de manera holgada, algo que valora mucho, sabedor de la igualdad que reina en una competición que puede mandarte al fango por pequeños detalles. Tras llegar hace menos de un año con un proyecto arrancando y media plantilla nueva, Soler confía en consolidar el bloque y acertar con las incorporaciones para dar un pasito más. Para ello cuenta con la total confianza del club pontano, que lo renovó hace meses por dos temporadas.

-¿Cómo valora su primera temporada en Puente Genil?

-Creo que ha sido una temporada buena en la que cumplimos el objetivo principal, que no era otro que la permanencia. Hemos estado luchando hasta el final para escalar posiciones y al final terminamos novenos, con 25 puntos, que es la mejor clasificación del club. La pena que nos puede quedar es no haber conseguido un par de puntos más que nos hubieran permitido estar algo más arriba, pero considero que el año ha sido muy bueno.

-¿La mejor clasificación del club y la mejor puntuación es suficiente botín o cree que se podría hacer acabado algunos puestos más arriba?

-Con la liga actual que tenemos, estar más de un par de puestos por encima es muy difícil, casi imposible. Hay mucha igualdad y la realidad de la competición es que desde el quinto puesto al decimosexto puedes estar en un sitio u otro con facilidad, por detalles. La igualdad ha sido terrible y la sensación que tengo, como cualquier deportista, es que me hubiese gustado conseguir algún punto más, que se nos escapó en partidos que hicimos un buen planteamiento y un buen juego, pero por detalles no logramos sumar. Pero esa sensación siempre la vas a tener al analizar una temporada. Por lo demás, estamos orgullosos de lo conseguido.

-¿Siente que se puede empezar a valorar poco lo conseguido y que puede ser un poco irreal mirar hacia las competiciones europeas tan pronto?

-No creo que no se valore lo conseguido en general. Creo que sí se valora por parte de mucha gente. Al final, basta con ver que descienden equipos como el Sinfín, que es un club que tiene mucho bagaje. Yo llevo en esto toda la vida y sé que cuando llevas cuatro años en la élite te queda aún mucho recorrido por hacer. Los clubes que están en Europa son el Barça, que ni vamos a pararnos a hablar de ellos, el Naturhouse La Rioja, con presupuesto y un equipo muy superior a la mayoría, el Ademar León, con un historial también tremendo, el Granollers, en el que he estado muchos años y que igualmente tiene un gran bagaje... Nuestro objetivo es seguir trabajando, creciendo de manera firme, sacando jugadores de la base y que esos jóvenes el día de mañana jueguen en el equipo sénior. No podemos caer en la trampa que algunos quieren, de hacernos ver que esto es fácil.

-La única pega que se le puede poner al equipo son los partidos fuera de casa, pero es complicado para todos los equipos ganar como visitante.

-Evidentemente, es fácil observar que de locales somos mucho más solventes. Pero no por ello el equipo ha dejado de intentarlo y hemos tenido opciones de tener algunos mejores resultados, aunque influyen muchos detalles. Está claro que el rendimiento es distinto dentro y fuera de Puente Genil, y el curso que viene intentaremos mantener nuestra solidez en casa y dar un paso adelante como visitantes.

-¿Ha quedado satisfecho con el juego y el nivel de asimilación de sus ideas en el equipo?

-Muy contento, básicamente porque al empezar el año eran siete jugadores nuevos y un entrenador nuevo. Era complicado con ese condicionante pero a partir de que empezamos a trabajar la predisposición de la plantilla siempre fue muy buena, de adaptarse a lo que queríamos hacer, y nosotros de adaptarnos a los jugadores que teníamos. El equipo creo que ha ido de menos a más y ha acabado bien.

-¿Cómo se ha encontrado personalmente en Puente Genil?

-Muy bien, ha sido un año difícil, pero sobre todo apasionante. Ha tenido momentos muy buenos, otros no tan buenos... Nosotros dijimos que cada semana, cada partido, íbamos a ser lo posible por sacar adelante el objetivo y al final se ha conseguido.

-Imagino que la confianza que le ha dado el club con la renovación por dos años es algo que reconforta y ayuda a trabajar con más calma.

-Está claro, nosotros ya dijimos en su día que agradecíamos la confianza del club y, a partir de ahí, lo que queremos es intentar devolver esa confianza con trabajo e ilusión en el día a día.

-¿Cómo se imagina el Ángel Ximénez del próximo curso?

-Me lo imagino con la misma ilusión con la que llegué y siempre con el espíritu de mejora diario. Sabemos que estamos en una liga muy complicada y la igualdad es máxima. Siempre que acaba la temporada tenemos la ilusión de mejorar en la siguiente.

-¿Qué queda por buscar en el mercado para completar la plantilla?

-Aún queda alguna renovación por hacer. Tenemos que tomar alguna decisión en ese sentido y luego cubrir las vacantes, aunque lógicamente no serán muchas pero por lo menos dos o tres fichajes nos harán falta.

-Dentro de ese apartado ya ha llegado David Jiménez, ¿qué puede aportar al equipo?

-Principalmente, es importante que tengamos un zurdo en la primera línea, porque eso da muchas posibilidades en el juego. David Jiménez es un jugador que se adapta muy bien al balonmano rápido y dinámico que queremos hacer. Creo que es un jugador que se adapta muy bien a ese estilo y esperamos que esté a gusto aquí y encuentre su mejor nivel de rendimiento.