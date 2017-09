Benzema firma con Real Madrid hasta 2021

El delantero francés Karim Benzema firmó este jueves su renovación con el Real Madrid hasta 2021 y expresó su deseo de retirarse en el conjunto blanco. "Me siento muy feliz porque hace mucho tiempo que estoy aquí y ha pasado el tiempo muy rápido. Estoy orgulloso de mi carrera en el Madrid y voy a trabajar para ganar más títulos porque estoy en el mejor club del mundo. Cada día me esfuerzo para estar a tope para este club", manifestó.

Y añadió: "Me gusta el fútbol del Madrid y me quiero retirar aquí porque para mí no hay otro club como el Madrid. Este será mi último club, ahora me siento muy bien".

Benzema, de 29 años, llegó al Real Madrid en 2009 después de causar sensación en el Olimpyque de Lyon y siempre fue titular indiscutible en el equipo blanco con todos los entrenadores que tuvo.

Actualmente cumple su novena temporada en el Real Madrid, con el que marcó 181 goles en 371 partidos. "Formo parte de los grandes jugadores, pero quiero seguir haciendo historia en este club. Este club representa mucho, soy titular en el mejor club del mundo y soy feliz porque he ganado mucho, pero quiero más", comentó ante los medios.

A pesar de ser titular indiscutible, un sector de la hinchada del Real Madrid le reprocha que no tenga más gol.

Al respecto, Benzema objetó: "Para mí un delantero no es sólo el gol, tienes que participar en el juego, abrir espacios para otros... Hablamos de fútbol, no sólo de goles. Entiendo que hay gente que critica porque no marco más goles, pero yo veo más el fútbol. Yo siempre pienso en el equipo, es más importante que el jugador".

Benzema lleva tiempo sin ser convocado con la selección francesa, pero el delantero no cierra las puertas a un eventual regreso. "Siempre me gusta cuando me llama la selección, es normal. Cuando todos tus compañeros se van y tú te quedas, para un jugador como yo es difícil. Tengo que hacer un buen trabajo aquí para regresar pronto a la selección", explicó.

La ampliación de contrato de Benzema llega en plena política de renovaciones del club blanco, que en los últimos días anunció la continuidad de piezas fundamentales en su bloque como las de Marcelo, Dani Carvajal o Isco.