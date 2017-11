Un cordobés en el fútbol boricua

El técnico cordobés David Caballero decidió poner muchos kilómetros de por medio allá por el 2011 para proseguir una emergente carrera en Puerto Rico, un país donde el béisbol o el baloncesto son los deportes estrella, pero donde el fútbol empezaba a escribir una historia de la que Caballero quería ser protagonista. En su particular aventura americana, viajó a una tierra que quería despegar futbolísticamente hablando y que, por ese motivo, abrió la puerta a entrenadores extranjeros. Caballero comenzó dirigiendo al Bayamón FC, equipo de la máxima categoría puertorriqueña, la Soccer League, además de coordinar las categorías inferiores del club.

Pero su experiencia en tierras boricuas comenzó algunos años antes, ya que en julio de 2008 formó parte de una delegación del Sevilla que se hizo cargo de la dirección de un campus de formación en el Puerto Rico Islanders. Al técnico cordobés no le importó llegar años después para enrolarse en el primer equipo del Bayamón FC. Caballero se hizo cargo a su regreso no de un grupo de niños, sino de la primera plantilla de un club que contaba con sólo un par de años de vida y en una competición igualmente muy joven que nació en 2008, con sólo ocho equipos. Su llegada revitalizó el equipo y el fútbol en la ciudad. El éxito tardó poco en llegar. Sólo unos meses después, el cordobés se proclamó campeón de Liga con el Bayamón FC.

Después de su paso por las categorías inferiores del Séneca y del Sevilla además del Lora, David Caballero vio como sus sueños pasaban a ser reales. Con esa primera plaza en la liga, el Bayamón sacó además el billete para disputar la ronda clasificatoria de la Copa Concacaf en la zona del Caribe. Pero sus logros no acabaron ahí, pues meses después se proclamó con su equipo campeón de Copa. En la siguiente campaña (12-13), el cordobés revalidó el título liguero con su equipo.

Sus inquietudes le llevaron a salir de un equipo en el que prácticamente había tocado techo "para formar parte de la Academia Hispania FA, donde desde el principio traté de implantar una metodología de trabajo netamente española y a la que sistemáticamente llegan técnicos de España para impartir sus conocimientos", cuenta Caballero.

Desde entonces, también son frecuentes los viajes a España de diferentes equipos de la Academia Hispania FA para participar en prestigiosos torneos, como la Ibercup o la Villarreal Cup, además de realizar giras socio-culturales visitando diversas ciudades españolas como Córdoba, Sevilla, Granada, Madrid, Segovia o Ávila.

A través de su nuevo club, Caballero estrechó lazos con el equipo en que se formó en Córdoba. "Firmamos un convenio con el Séneca para tratar de mejorar la formación deportiva de nuestros jugadores y esta es la tercera ocasión en la que algunos de los jugadores más destacados viajan a Córdoba durante varias semanas para entrenar con los diferentes equipos del Séneca y tratar así de completar aspectos técnicos y tácticos".

De este modo, David Caballero ha regresado recientemente a Córdoba acompañado de seis jugadores de la Academia Hispania ávidos por conocer el fútbol español. Además, los chicos ya han visitado Sevilla y Málaga, donde han presenciado encuentros de Primera.

A estos chicos no les ha importado recorrer más de 7.000 kilómetros para vivir una experiencia única y satisfacer un deseo: entrenar y aprender, tratando de completar su formación deportiva y personal. Por supuesto, no les importaría cambiar el cálido Caribe por Andalucía si algún equipo decide incorporarlos a sus filas. Auspiciados por David Caballero, estos seis jóvenes han emprendido un viaje que en su fuero interno desean que no tenga final.

Todos ellos comparten un sueño: ser futbolistas profesionales. El más pequeño de la expedición es el central Gian Karlo Badillo, jugador alevín admirador de Umtiti y que, según Caballero, tiene unas grandes condiciones: "Es contundente y muy seguro". También han viajado Kristian Figueroa, portero cadete que tiene como referencia a Casillas, del que su técnico asegura que "es ágil, seguro y con buenos reflejos, uno de los mejores en su edad de la isla". También en edad cadete se encuentra Daniel Ramos, jugador "polivalente de medio campo hacia arriba, trabajador y muy disciplinado", admirador de Messi. Además de ellos, tres están en edad juvenil, Brandon, Prado y Fernando, delantero, mediapunta y central, tres jugadores que ya se encuentran en su último escalón de formación. "Brandon se desenvuelve en la mediapunta, es goleador y bueno en el juego de espaldas; Prado también es mediapunta, es un gran pasador y con una enorme calidad técnica; Fernando es un central que posee juego aéreo y una buena salida de balón", asegura sobre sus pupilos Caballero, el hombre que mejor los conoce. Un cordobés que está labrando su historia en los banquillos de manera paralela al despegue del fútbol boricua.