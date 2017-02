Las bajas castigan al filial

El punto conseguido en el Francisco de la Hera de Almendralejo ante el Extremadura le salió bastante caro al Córdoba B. El filial blanquiverde recibió tres tarjetas amarillas durante el encuentro, con la mala fortuna de que los tres hombres amonestados estaban apercibidos, por lo que de cara al choque del próximo domingo ante el Villanovense, Carlos Losada tendrá un serio problema. Seis futbolistas del filial cordobesista llegaron al duelo ante el Extremadura a una sola tarjeta de ser sancionados y tres cayeron el pasado domingo de una tacada, aunque la amenaza sigue ahí para el próximo duelo. Y es que las amonestaciones, que no han sido demasiado numerosas durante la temporada, están pasado efecto al conjunto de Losada en el momento más inoportuno, cuando el equipo necesita despegar tras tres semanas sin conseguir una victoria.

Además, las ausencias ante el Villanovense serán bastante significativas, por tratarse de tres hombres titulares indiscutibles, como los defensas Mena y Pablo Vázquez, y el delantero Quiles. Especialmente preocupante será la recomposición de la zaga del filial, porque Losada no cuenta con un recambio específico para el lateral izquierdo, donde Mena ha jugado 24 de los 25 duelos disputados hasta la fecha. En el puesto de central que dejará vacante Pablo Vázquez, existe alguna alternativa como Roser, pero el joven zaguero no está contando con la confianza de los técnicos este año. De hecho, es el único jugador de la plantilla que todavía no ha disputado ni un solo minuto de juego. La reubicación de Soler -que viene actuando como lateral derecho- parece la opción más factible para el duelo ante el Villanovense.

A las tres bajas que ya suma el conjunto cordobesista hay que sumar la dificultad que supone contar con otros tres hombres apercibidos como el propio Soler, José Antonio González y Moha Traoré. De nuevo tres hombres importantes para Carlos Losada y que están al borde la suspensión. En este caso, el técnico haría bien en tratar de que las sanciones no lleguen en bloque como sucedió el pasado domingo.

El único fichaje invernal del Córdoba B, el delantero Brian Triviño, vivió un debut bastante efímero en el Francisco de la Hera. Después de entrar en la convocatoria para el partido ante el Atlético Sanluqueño pero no llegar a saltar al campo, el punta valenciano sustituyó a Quiles a falta de dos minutos para el final del encuentro ante el Extremadura. Apenas le dio tiempo al nuevo ariete cordobesista a entrar en contacto con el balón, aunque con la baja del onubense de cara al próximo domingo podría incluso estrenarse en la titularidad.

El próximo encuentro del filial quedó fijado para el próximo domingo a las 12:00 en El Arcángel. El conjunto blanquiverde recibirá al Villanovense, conjunto que llega sumido en una malísima dinámica. Son seis partidos los que arrastran los de Villanueva de la Serena sin conocer la victoria y eso les ha empujado fuera de los puestos de play off, aunque todavía siguen en la pelea, con sólo un punto de desventaja.