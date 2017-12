Bakambu y Bacca se bastan para remontar

El Villarreal no quiso dar pie a una nueva sorpresa y se impuso a la Ponferradina tras una gran segunda parte en la que remontó la ventaja de la ida que traía el conjunto gallego de El Toralín.

No obstante, no sería hasta la segunda parte cuando el equipo amarillo empezó a enchufarse. No perdonó en el arranque de la segunda, donde una prolongación de cabeza del canterano Raba habilitó a Bakambu, que batió en el mano a mano al meta rival. El congoleño fue a partir de entonces un quebradero de cabeza junto a Bacca para la Ponfe e hizo el 2-0 tras un córner. Cerró la cuenta el colombiano dos minutos después.