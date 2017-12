El Atlético, a seguir arriba

El Atlético de Madrid, segundo clasificado, buscará hoy ganar y recoger los frutos del resultado del duelo entre el Real Madrid y el Barcelona, ante un Espanyol en un momento crítico, tocado anímicamente, cerca del descenso y con el proyecto cuestionado.

El conjunto dirigido por el argentino Diego Pablo Simeone encadena 20 partidos sin perder y cuatro victorias consecutivas, recogerá frutos del gran duelo de la jornada ocurra lo que ocurra, siempre que gane en el RCDE Stadium. Los colchoneros podrían acercarse al líder Barcelona, que les aventaja en seis puntos, si éste cae; o lograrían distanciar más al Real Madrid, al que aventajan en cinco con un partido menos de los blancos, si el triunfo es visitante. Un empate en el Santiago Bernabéu le permitiría lograr ambos objetivos con menos puntos.

Pero ningún cálculo es posible si el Atlético no derrota al conjunto dirigido por su extécnico, Quique Sánchez Flores, ante un rival y en un estadio que tradicionalmente se le ha dado bien en los últimos años, los de Simeone al frente del equipo. En once duelos ligueros del argentino contra el Espanyol el balance no puede ser mejor: ocho victorias, dos empates y sólo una derrota (1-0), la sucedida en Cornellà el año en el que el Atlético se proclamó campeón de Liga.

Además de ese encuentro, el historial de Simeone en sus visitas al Espanyol incluye tres victorias (0-1 el curso pasado, 1-3 el anterior y 0-1 en la 2012-13) y un empate sin goles en la segunda vuelta de la campaña 2014-15.

Por su parte, el Espanyol recibirá al Atlético en un momento crítico, con el equipo tocado anímicamente, cerca de los puestos de descenso y el proyecto, con el entrenador Quique Sánchez Flores al frente, cuestionado por un sector de la afición.

El Espanyol ha firmado un empate, una victoria y cuatro derrotas en sus últimos compromisos de liga. Las sensaciones no son positivas y más después de haber cedido un empate contra Las Palmas cuando el partido estaba encarrilado con un 0-2, por lo que la reacción, en el último encuentro del año, es obligada.

De todos modos, no será sencillo batir al Atlético de Madrid, equipo que junto al Barcelona, el mejor conjunto defensivo de Primera y el Espanyol se atasca de cara a puerta: ha marcado 13 goles este curso, sólo uno más que el Alavés, el peor de la competición a nivel realizador.