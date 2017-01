El Atlético se impone con su viejo estilo

El Atlético se impuso al Eibar en Ipurua gracias a los goles de Saúl Ñíguez y Griezmann en la segunda parte, en un partido en el que los rojiblancos fueron de menos a más y en el que desplegaron su viejo estilo, siendo fuertes atrás y aprovechando sus ocasiones al contragolpe.

En la primera parte fueron mejores los locales, que combinaron con más acierto y llevaron la batuta del juego, demostrando que son firmes en su feudo. La primera oportunidad la tuvieron los hombres de José Luis Mendilibar en una falta ensayada en la que Pedro León amagó el saque en largo y centró en corto a Luna, quien desde la izquierda metió el balón en el área, donde Lejeune cabeceó, pero Moyá atrapó el esférico.

El Eibar volvió a intentarlo por las dos bandas y, en una acción en la que golpeó con fuerza el japonés Inui, el balón dio en Giménez. Los azulgrana insistieron en buscar la portería contraria: Capa centró desde la banda derecha tras hacer un recorte y Adrián remató en el área, pero volvió a parar Moyá.

En una jugada en el área visitante, Vrsaljko, que estaba en el suelo, pudo golpear el balón con la mano a ras de suelo y el público pidió un penalti que el árbitro no señaló. La primera ocasión clara de los rojiblancos la tuvo en sus botas Griezmann, quien se internó por la banda izquierda y se plantó ante el guardameta Yoel, pero su disparo cruzado se fue fuera.

Los guipuzcoanos continuaron buscando el gol y Sergi Enrich desperdició una buena oportunidad delante de Moyá al controlar mal el balón, que se le escapó. Así, se llegó al descanso con el empate a cero, aunque el equipo guipuzcoano mereció más. En la reanudación salió mejor el Atlético. Enseguida Fernando Torres centró desde la derecha, Lejeune dejó pasar un balón que se paseó por el área y un defensor desvió a córner.

En el saque de esquina, realizado en corto, Saúl Ñíguez marcó de cabeza el 0-1 en una acción en la que remató en fuera de juego a pase desde la izquierda de Filipe Luis. Pero la jugada no fue anulada y el tanto subió al marcador. Saúl se animó con el gol y poco después disparó raso desde lejos, pero Yoel atrapó bien. En otra acción, Gabi centró desde la derecha y el cuero se paseó sin que hubiera rematador.

El Eibar no se rindió y buscó el empate, pero sucesivos remates de Sergi Enrich y Pedro León no encontraron la portería porque golpearon en defensores visitantes. Pudo empatar el conjunto eibarrés, pero perdonó. No lo hizo Griezmann, que inició un ataque en el que combinó con Gameiro, quien acababa de saltar al césped y que devolvió el balón con precisión a su compatriota, que anotó el 0-2. El francés no marcaba en Liga desde la séptima jornada, y arrastraba una sequía de 834 minutos.

Aún pudo marcar el Eibar en una clara oportunidad casi con el tiempo cumplido, el balón se pasó por el área pequeña rojiblanca sin encontrar la red.