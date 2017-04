El Ars no puede con el Bordils, pero es segundo

El Ars de Palma del Río dejó escapar ayer la oportunidad de aplazar una semana más el ascenso directo del Teucro a la Liga Asobal. Los palmeños cayeron en su visita al Bordils, resultado que unido al empate de los gallegos ante el Barcelona B, dejó sentenciado el primer puesto en favor de los pontevedreses, que regresan de esta manera a la élite. El Ars, al menos, pudo consolarse ayer con la confirmación de que organizará -si nada se tuerce en el plano económico- la fase de ascenso en Palma del Río. Y es que la derrota del Zamora aseguró ya las espaldas al cuadro de Víctor Montesinos, que tan solo podría ser adelantado por un Barcelona B que, como filial que es, está excluido de jugar por el ascenso a la máxima categoría.

Sabía Víctor Montesinos que su equipo tenía un encuentro duro en Bordils y el partido no decepcionó en ese sentido. El cuadro catalán, bravo a pesar de no jugarse nada en el envite, salió muy concentrado y se apoyó en un gran Huix (que acabó con 11 goles) para llevar el partido a la máxima igualdad. Con empate a 13 goles acabó el primer acto y tras el paso por vestuarios el Ars pareció tomarle el aire al partido. Los palmeños disfrutaron de rentas de hasta tres goles, merced a su buena defensa y a un ataque más efectivo. Sin embargo, el Bordils no se rindió en el afán de dar una alegría a su afición y consiguió areptar el encuentro en los minutos finales, hasta llevarse el triunfo con un gol de Reixach.