El Ars prepara ya su fase

A falta de una jornada para que acabe la competición en la División de Honor Plata, el Ars, que ya es matemáticamente segundo, ya está pendiente de la fase de ascenso que organizará en Palma del Río. Sólo falta que la Federación lo oficialice, pero "la fase será en Palma al cien por cien", tal y como aseguró Víctor Montesinos a el Día.

Todavía quedan tres semanas para que llegue la hora de la verdad para el Ars, ya que la fase se disputará el 27 y el 28 de este mes. Víctor Montesinos, que ha dado hasta el martes libre a sus jugadores tras jugar el pasado jueves un test amistoso ante La Salle (31-32), comentó que "nuestro objetivo ahora es pelear por el ascenso". "El primero objetivo era organizar la fase, lo hemos conseguimos y ahora el siguiente reto es ascender en casa", comentó el preparador del conjunto palmeño.

Sobre el posible rival al que se medirán en semifinales -será el Alcobendas o el Torrelavega, la última cita decidirá-, Montesinos fue muy claro. "El que venga. Nosotros no miramos eso, no tenemos un preferido. Te la juegas a un partido y todos son potentes", indicó el técnico. De hecho, recordó que "el Alcobendas nos ganó los dos partidos y al Torrelavega le ganamos los dos pero sufrimos. Esto no quiere decir nada, si sales relajado, te hacen un parcial y adiós. A estas alturas de competición, da igual el que nos toque".

También reconoció que "la presión es la que uno se pone. Tenemos la experiencia del año pasado y sabemos lo que no hay que hacer". "En cualquier partido hay presión, pero esto no debe ser un impedimento", aclaró Montesinos. Además, apuntó que "esa presión nos debe servir para disfrutar este momento con los nuestros". "La presión nos la pusimos nosotros deportivamente porque el club no hizo plantilla para ascender pero sí para disfrutar y pelear por estar en lo más alto", aclaró el técnico. De este modo, señaló que "no tenemos a nadie que nos presione por una meta".

Ahora el equipo está "bien". A falta de oficialidad de la sede, Víctor apuntó que "estamos de pretemporada de cara a la fase y no miramos resultados. Sólo miramos evolución en el juego. Ahora estamos concentrados porque queremos llegar bien y todo pulido de cara a este gran momento". A falta del último envite liguero, Montesinos quiere que el Ars juegue varios partidos de preparación. Ya lo hizo el pasado jueves ante La Salle, donde "salimos todos muy contentos". También intentaremos jugar con Puente Genil y rivales cercanos "para probar situaciones especiales, momentos de partido con portero-jugador, y de cara a lo que nos podemos encontrar en la fase". De momento "las sensaciones son positivas", aunque tendrá la baja segura de Deco, que posiblemente tenga el "menisco roto".