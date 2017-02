El Ars se impone sin problemas a un Gijón muy endeble

El Ars consiguió una clara victoria en su encuentro ante el Gijón Jovellanos, que dejó claro en Palma del Río el porqué de su estado actual en la clasificación, con pie y medio en Primera Nacional. Los asturianos no fueron prácticamente rival para un Ars superior desde el principio, que no necesitó apenas alcanzar su máximo nivel para sacar una buena renta a los visitantes y dejar claro que no se rinde en la lucha por alcanzar al Teucro. Eso sí, los gallegos vencieron ayer al Amenábar Zarautz y mantienen los cinco puntos de renta con los que llegaron a esta vigesimosegunda jornada de liga en la División de Honor Plata.

Poco duró el cuadro asturiano en El Pandero. Los de Víctor Montesinos pusieron poco a poco su ritmo para irse de cinco a los 15 minutos (9-4). Los problemas en ataque -estuvieron 15 minutos sin anotar los gijoneses- sirvieron para que el Ars dejarse visto para sentencia el encuentro al descanso (14-7).

Tras el paso por los vestuarios, los palmeños mantuvieron el control del partido, aunque el Gijón, con más corazón que cabeza, pusieron pundonor para acortar distancias en el electrónico (20-14, 40'). Sin embargo, los cordobeses no bajaron el pistón y siguieron a lo suyo. El rival ya sí bajó los brazos tras ver la superioridad local, que poco a poco fue aumentando su renta con un excelente José Antonio Consuegra.

Con todo decidido en la recta final del pleito, los de la Vega no bajaron el pie del acelerador ante un Gijón endeble que mostró sus carencias en El Pandero. De nuevo los problemas en ataque frenaron a los asturianos en los compases finales, al quedarse sin anotar diez minutos. Esto lo aprovechó el cuadro local para aumentar la renta y poner la máxima ventaja al término del pleito.