El Ars desea apalabrar la permanencia en Barcelona

Con tres jornadas invicto y un botín de cuatro puntos de seis posibles, el Ars se ha colocado en una posición inmejorable para amarrar la permanencia en la División de Honor Plata sin un extra de sufrimiento. Un objetivo que el conjunto palmeño podría confirmar hoy en la pista del Barcelona B (Ciudad Deportiva Joan Gamper, 20:00), que lleva un par de triunfos seguidos, pero no aspira a más que mejorar su actual quinta plaza en la clasificación al no poder pelear por el ascenso. El equipo de Víctor Montesinos tiene una ventaja de cuatro puntos y el average particular con el Amenabar a falta de sólo cuatro jornadas, y el calendario tampoco invita a pensar que los de Palma del Río tengan que agobiarse.