El Ars busca la calma frente a un rival que aspira a todo

El Ars de Palma del Río tiene esta tarde la primera oportunidad para sellar la permanencia en la División de Honor Plata una temporada más. Eso sí, el conjunto palmeño lo tendrá que pelear al máximo porque recibe a Los Dólmenes (El Pandero, 18:00), un equipo que aún aspira al ascenso directo y que llegará a Palma del Río con muy poco margen de error para culminar su persecución del Alcobendas, líder con un punto más que los malagueños.

Con tres puntos de ventaja sobre los puestos de descenso y con seis aún en juego, el Ars podría sellar definitivamente la tranquilidad si es capaz de ganar a Los Dólmenes y el Covadonga, equipo que marca la barrera del descenso, no gana al Cisne Colegio Los Sauces. Pero más allá de que al final de la jornada sea matemática o no la salvación, un triunfo sería un paso ya casi definitivo para los de Víctor Montesinos. La fuerza de El Pandero, a pesar de la entidad del rival, es el principal argumento de un equipo que quiere asegurar ya el objetivo y no sufrir más.