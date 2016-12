¿Arranca una nueva etapa en el Córdoba?

De González a González. Todo queda en familia, aunque el consejo sí ha cambiado más de lo esperado su imagen. Alejandro González toma el relevo de su progenitor como presidente del CCF. ¿Arranca una nueva etapa en la entidad blanquiverde? El tiempo lo dirá. De momento el nuevo rector reconoce que está "muy contento y con muchas ganas de empezar este proyecto", que será "continuista con matices, porque cada órgano de gobierno tiene sus propias maneras de entender un club o una sociedad anónima. Trataremos de mantener lo que estaba bien y mejorar lo que no estaba tan bien".

Tras una junta de accionistas polémica, en la que se negó el paso a los Minoritarios, Alejandro González tomó el mando y lo hizo sin rodeos. "Te contesto con todo el cariño del mundo y en el acta sale reflejado por qué se ha hecho una cosa u otra. No sólo hemos actuado de manera correcta, sino que si hubiéramos actuado de otra manera, permitiéndoles asistir a la junta, ésta sería impugnable", argumentó el presidente tras ser preguntado sobre la prohibición de entrada a la junta al Sindicato de Accionistas Minoritarios. Además, agregó que "lo único que hemos hecho es sacar adelante una junta que de otra manera se podría impugnar, aunque no digo que se fuera a hacer. Nuestros asesores legales tienen muy clara la situación y ya pasó el año pasado. Sabían que si hacían las cosas igual pasaría lo mismo". "Yo les invito a que se asesoren correctamente y que se sindiquen si se tienen que sindicar o que hagan lo que tengan que hacer, pero haber hecho otra cosa hoy hubiera sido ir en contra de la propia junta. Las explicaciones técnicas están en el propio acta de la junta general", argumentó el rector cordobesista sobre este oscuro asunto.

Por otro lado, González se mostró "muy contento y con muchas ganas de empezar este proyecto" y "seguir dándole motivos a nuestros aficionados para sentirse orgullosos de su club". También mantuvo el discurso ambicioso de su progenitor. "Trataremos de lograr los mismos objetivos que se han alcanzado hasta ahora y de mirar hacia arriba. El consejo de administración saliente quiso hacer de este club una institución importante en el panorama deportivo nacional y vamos a trabajar para eso", por lo que "haremos un proyecto tanto deportivo como en todas las áreas para que el club crezca aún más". De hecho, "tenemos muchas ganas de integrar al club aún más en la ciudad y que el tejido social y empresarial, más las administraciones, trabajen de la mano del Córdoba para que creemos una simbiosis y todo el mundo gane".

Preguntado por su nuevo nombramiento, Alejandro González bromeó, ya que "con Carlos González puedo hablar además de en el ambiente laboral en el ambiente privado y él, desde el año pasado, quiso dejar la presidencia". "Estaba el escollo del dividendo y él quería irse con eso solucionado. Es verdad que podía haber pasado antes, pero él ha decidido que sea en este momento. Y yo estoy para servirle al club y a él y acepté el cargo con muchas ganas", espetó el nuevo presidente del CCF.

También quiso aclarar que tendrá vía libre en la toma de decisiones. "Él (Carlos González) tiene claro y era una cosa que no hacía falta que yo le dijese que la decisión que tomó de dejar la presidencia era definitiva y en todos los conceptos". "Él va a ser el máximo accionista y tendré que rendirle cuentas a final de temporada, tanto en resultados deportivos como en resultados económicos, y él determinará si estoy cumpliendo bien el trabajo de ser el presidente del consejo de administración o no". Además, "él no va a llevar un control sobre la gestión, aunque como todos los dueños y accionistas mayoritarios a final de temporada echará números y si lo estamos haciendo bien seguiremos y si no se planteará una solución". "Pero de momento él no tiene intención de participar en las decisiones del día a día ni más a largo plazo del club", apuntó el mandatario.

Cuestionado por cómo será su proyecto, González comentó que "es bastante objetivo que el club ha logrado unos éxitos muy importantes estos últimos cinco años. Por tanto llegar aquí y cambiar la dinámica en grandes rasgos sería un error. Eso lo sabría cualquier persona". De este modo, "mi consejo de administración tendrá unas peculiaridades y tomará algunos asuntos de manera diferente. Nosotros valoramos las cosas en las que se puede seguir creciendo y trabajaremos para mejorar".

Alejandro González comentó sobre el mercado invernal que "los técnicos están trabajando, aunque hay que adelantar que Luis (Carrión) está muy contento con los jugadores que tiene. No es un entrenador que nos esté pidiendo, porque el equipo está rindiendo muy bien. Él le está sacando rendimiento a lo que tiene, aunque él y Emilio Vega serán los que deberán determinar qué hacer". No obstante, "el club está predispuesto a hacer lo que los técnicos consideren necesario para cumplir el objetivo, que no es otro que el ascenso a Primera División, aunque hayamos tenido unas semanas malas". De hecho, "cada año que el Córdoba no está en Primera División es un fracaso deportivo". "El club siempre va a apoyar las decisiones que pidan los técnicos. Hay que preguntarles a ellos si quieren traer a gente o no", apuntó González. Cuestionado por el sorteo de Copa, el rector blanquiverde señaló que "como dijo nuestro míster, quiero un equipo al que podamos ganar. Nosotros siempre hemos querido pasar de ronda y ganar cada partido". Además, "no necesitamos un pez gordo que nos meta un pelotazo económico y dar palmas después de la taquilla". "El club financieramente, como habéis podido observar en las cuentas anuales, está muy bien", por lo que "todo lo que no sea ganar para nosotros es un fracaso, así que queremos un equipo al que le podamos disputar la eliminatoria".