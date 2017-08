El Arcángel quiere ver la primera

El Arcángel abre sus puertas para un Córdoba B que busca la primera victoria liguera tras la derrota ante el Extremadura de la jornada inaugural (2-1). Aún en plena reconstrucción, los de Jorge Romero se ven las caras con un peligroso Marbella, que debutó de la mejor manera y ya tiene tres puntos en su casillero tras vencer al Mérida (2-0).

La exigencia en este arranque de la competición en el Grupo IV es máxima para el conjunto cordobesista, que debe ir dando pasos poco a poco en busca de un objetivo claro: la permanencia. Además, no hay que olvidar que todos miran hacia el primer equipo, al que esperan llegar si todo marcha bien. No todos lo lograrán pero la ilusión es máxima tras ver lo ocurrido con Javi Galán o Esteve.

Para la cita de hoy no tiene Jorge Romero ninguna baja, ya que incluso podrá contar con Marcos Lavín, que fue citado por el primer equipo por segunda semana consecutiva para estar el pasado viernes en el Carlos Belmonte. De este modo, el excancerbero del Saguntino apunta a la titularidad, por lo que Llamas sería el peor parado. No obstante, es posible que no sea el único cambio en el once inicial del técnico cordobés, que cuenta ya con el extremo camerunés Ebwelle -formó parte del Marbella la temporada pasada- y mantiene ciertas dudas en la zona defensiva. De hecho, el club aún espera reforzar esta demarcación, con Rubén, del San Fernando, en la lista de futuribles por la entidad cordobesista.

"Mientras esté la posibilidad de incorporar jugadores, la plantilla no está nunca cerrada y siempre que haya opciones interesantes se harán, pero es un tema que lleva la dirección deportiva y sólo me piden opinión", comentó un Jorge Romero que prefiere centrarse en el duelo ante el Marbella, un equipo que quiere pelear de nuevo por estar en la zona noble de la tabla.

Sobre el conjunto costasoleño, Romero comentó que "defensivamente es un equipo intenso, con jugadores en la línea defensiva con experiencia en Segunda en los últimos años". Además, tiene "gente rápida en banda, delanteros rematadores que manejan el juego directo y vienen de ganar a un buen rival". De este modo, el técnico espera un "partido exigente", no en vano cree que "el Grupo IV parece más fuerte que los últimos años y lo asumimos".

Por su parte, Fernando Estévez cuenta con las novedades de Miguelito y Yael Ballesteros, que ya llegaron a Marbella la semana pasada, mientras que Rafa Navarro y Héctor Otín son los dos futbolistas que han aterrizado en los últimos días. El extremo maño, que llega cedido del Virtus Entella de Italia, apenas ha particpado en un par de entrenamientos y no llega para el encuentro de hoy. Los demás sí estarán disponibles, igual que el resto de la plantilla.