El Ángel Ximénez tumba al Granollers y jugará las semifinales de la Copa del Rey

El Ángel Ximénez-Avia ha superado de forma agónica al Fraikin BM. Granollers en el encuentro de cuartos de final de la competición copera disputado en esta tarde en el Madrid Arena. Con la moral por las nubes tras haber roto la histórica racha de cinco años de victorias del Barça, el conjunto vallesano no era un rival nada apetecible para cruzarse en el camino de los pontanenses y así lo demostró en la pista, poniendo en dificultades a un Ángel Ximénez-Avia que no solo no acusó la falta de rotaciones sino que puso en aprietos a los de Antonio Rama.

De inicio, el partido mantuvo el equilibrio que habitualmente preside los duelos entre los dos equipos, un intercambio de golpes que se mantuvo gracias al acierto de los lanzadores exteriores. No obstante, las imprecisiones en el ataque pontanés dieron al Granollers una ventaja de +3, una renta que los pontanos fueron capaces de revertir ajustando mejor la defensa y encomendándose a la gran actuación de Álvaro de Hita que sostuvo al equipo. Pese a todo, en los últimos instantes, el conjunto vallesano mejoró atrás y eso le permitió irse al descanso con una mínima ventaja (13-11).

En la segunda parte las cosas se mantuvieron por los mismos derroteros de igualdad máxima. El Granollers fue capaz de conservar la diferencia durante los primeros instantes, pero el Ángel Ximénez se rehizo atrás y logró limar la desventaja llegando incluso a empatar gracias a las excelentes intervenciones de Jorge Oliva. El 16-16 abría un nuevo escenario de partido y en esas el Ángel Ximénez tomó la delantera en el marcador para poner un esperanzador 19-20.

En el momento clave, Rudovic y Figueras dieron oxígeno a los suyos aunque la emoción llegó al final con sendos goles de David Jiménez y uno de Cabanas de penalti para poner el definitivo 22-22 a falta de 15 segundos para el final, llevando de esta forma el partido a la prórroga.

Ya en el añadido el nombre propio fue el del pivote Figueras, que anotó prácticamente todo lo que le llegó, aunque el Ángel Ximénez dio la réplica nivelando el partido. Nacho Moya puso el 26-27 a falta de dos minutos para el final, pero de nuevo Figueras empató sobre la bocina. En la ruleta de los siete metros, los de Puente Genil no fallaron, Tarrafeta envió a la madera su cuarto penalti y David Jiménez no falló en su último lanzamiento para cobrarse una deuda con Almeida y meter al equipo en semifinales.

Mañana, los de Julián Ruiz se medirán al ganador del choque entre el Barcelona y el Atlético Valladolid, en el que parte como claro favorito el conjunto azulgrana.