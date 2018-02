Andresito oxigena al filial

El choque languideció de nuevo tras esos dos intentos visitantes y sólo lo sacó del sopor final Andresito, que recibió un balón dentro del área para zafarse de su par con un gran movimiento y superar al meta canario con un balón ajustado al larguero. El juvenil blanquiverde apenas llevaba unos minutos en el campo y resolvió el choque de manera magistral. Con Las Palmas Atlético volcado, Laro Setién tuvo una gran ocasión al contragolpe, pero no acertó en el remate final para ampliar la diferencia de un Córdoba B que sigue en posición delicada, pero que ya al menos ha recuperado algo de oxígeno.

En el segundo acto, el Córdoba B siguió con su juego errático y a tirones. En una de esas arrancadas que casi siempre llegaron desde la línea de tres cuartos blanquiverde, Sebas Moyano hizo una de sus clásicas jugadas, sorteando a varios rivales para asistir a Waldo Rubio, que de manera incomprensible falló en el remate ante Josep Martínez. Ese error, que pudo cambiar el partido, estuvo a punto de pagarlo muy caro el cuadro local, pues a un cuarto de hora del final Agoney tuvo dos grandes ocasiones ante Marcos Lavín. En la primera de ellas no llegó de milagro a un gran centro de Aythami desde la izquierda; un minuto más tarde, un gran pase en profundidad del propio ariete amarillo lo convirtió su compañero en un remate flojísimo ante el cancerbero.

Tres novedades presentó el once inicial de José María García ante Las Palmas Atlético, con la titularidad de Mena, Waldo Rubio y Esteve. Con las nuevas caras aún en proceso de adaptación y los jugadores que han alternado últimamente el primer y el segundo equipo, al filial blanquiverde le costó mucho hacerse con el control del partido, ante un equipo amarillo bien plantado y que se hizo fuerte desde atrás, gracias a una línea de tres centrales y dos carrileros que se permitieron pocas alegrías en ataque. La primera media hora transcurrió de manera soporífera, con mucho fútbol en el centro del campo y sin dominio claro por ninguno de los dos equipos.

Una genialidad de Andresito cuando el partido tocaba a su fin decidió un aburrido encuentro entre el Córdoba B y Las Palmas Atlético, que dejaron claro sobre el maltrecho césped de El Arcángel el porqué de su mala situación clasificatoria. El juvenil blanquiverde se sacó de la chistera un auténtico golazo para dar tres puntos de oro al equipo de José María García, que le vienen como anillo al dedo después de cinco jornadas sin sumar de tres en tres y que permiten al filial cordobesista colocarse en el puesto de play out , aunque empatado con el Betis B, que abre la zona de descenso.

El club espera a los uruguayos y el OK por Chuma

El Córdoba B todavía está a la espera de que tres de los refuerzos de Luis Oliver y su equipo de trabajo cerraron en el mercado invernal puedan trabajar con el equipo. Por un lado, aún se sigue esperando a los jugadores uruguayos, Graví y Ghan, que llegan desde Danubio. Daniel López Ramos, mano derecha de Oliver, aclaró ayer que los futbolistas "ya tienen el visado para viajar", algo que se espera que hagan esta misma semana. Además, queda pendiente resolver el caso de Chuma, el ex de la Lebrijana, cuya licencia llegó en el límite del cierre del mercado y no es aún reconocida por la Federación Andaluza. "Entendemos que es un trámite que queda por resolver pero que debe llegar", apuntó el ex blanquiverde sobre el ariete sevillano.