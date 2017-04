Andrea Sibaja da la talla y hace historia

La cordobesa Andrea Sibaja hizo historia tras ser la primera piloto andaluza en disputar un Mundial de motociclismo. A pesar de los múltiples problemas que tuvo durante todo el fin de semana, la piloto del Deza-Córdoba dio la talla y acabó vigesimocuarta en su primera carrera de la prueba de Supersport 300.

El principal problema para la cordobesa fue el motor, que no le permitió rodar como ella sabe. De hecho, la moto la ralentizaba respecto a sus rivales, lo que no le permitía luchar con la mayoría de ellos. "A pesar de estar muy feliz, sé que lo podíamos haber hecho mucho mejor, porque me veía con posibilidades de pelear por estar en una posición más alta", comentó Sibas. Además, reconoció que "el equipo ha trabajado a muerte todo el fin de semana para solucionarlo, pero con tan poco entrenamiento era muy difícil". "De todas formas prometemos volver, pero esta vez para luchar por un resultado mejor", apuntó una ilusionada Andrea. También quiso dar las "gracias a todos los que me han apoyado para estar aquí". "Este sueño se ha cumplido, pero quiero más" declaraba la piloto mundialista.

Por otro lado, la otra cordobesa del Deza-Córdoba, Desirée Avalos, debutó en Alcarrás en el Campeonato de España con un resultado inmejorable. A pesar de no conocer el trazado catalán, Avalos tuvo una buena lucha por la segunda plaza. Al final, consiguió su primer podio, además de ser segunda en la provisional del Campeonato.