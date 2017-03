Andrea Sibaja saca el billete para el Mundial

La progresión de Andrea Sibaja parece no tener límites. La piloto cordobesa del equipo Deza-Patrimonio de la Humanidad se convertirá en mundialista el próximo 2 de abril con su participación en la nueva categoría de Supersport 300, integrada dentro del Mundial de Superbikes y cuya primera parada tendrá lugar en el circuito Motorland Aragón. Será la primera andaluza en alcanzar este tope y la única española junto a Ana Carrasco.

"Estoy emocionada. Aunque llevamos trabajando bastante tiempo con este proyecto y teníamos muchas posibilidades, hasta que no se ha hecho oficial estaba muy nerviosa", comentó Sibaja, que apuntó que empezó a competir "hace poco tiempo y, ni en mis mejores sueños, podía imaginar llegar a un Mundial". "Sólo puedo agradecer a todos los patrocinadores que me han apoyado, en especial a Deza Calidad, a toda la gente que me ha apoyado y, por supuesto, al equipo Deza- Córdoba Patrimonio de la Humanidad, sin el cual no hubiera sido posible este sueño", insistió.

Sibaja se convertirá en la primera andaluza en competir en un certamen mundialista

La cordobesa recordó que "el año pasado lo pasé realmente mal y he tenido que trabajar muy duro este invierno, tanto en el gimnasio como en el fisioterapeuta, para poder seguir compitiendo con las mejores condiciones. He mejorado mucho y los primeros entrenamientos en pista han sido más que buenos". Es la culminación de un sueño para Andrea Sibaja, una de las más firmes promesas del deporte cordobés que ya es clara realidad. Este fin de semana, el equipo tomará contacto con la pista del Motorland donde el Mundial de Superbikes vivirá el 2 de abril su tercera prueba y el estreno de la nueva categoría Supersport 300.

Con el salto de calidad de Sibaja, el Deza-Patrimonio completará el trío de mundiales. En el 2003 compitió en el Mundial de MotoGP en Jerez, donde el hasta ahora único cordobés en participar en el máximo certamen de motociclismo, el jefe deportivo del equipo, Luis Castro, fue wild card en 250. Luego, el equipo estuvo presente en 2007 y 2008 en el Mundial de Resistencia como invitado, y de forma permanente en los dos siguientes cursos.