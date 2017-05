Amarga goleada en la despedida al curso

Tras el paso por los vestuarios, el Betis B no bajó su pistón, aunque las noticias que les llegaban desde Arcos eran buenas para sus prestaciones. Aún así, Loren puso el cuarto. Con el Espeleño tocado, Junior marcó el quinto tanto. Tras el 0-5, Ito, máximo goleador del cuadro cordobés con 21 tantos en esta temporada, anotó el tanto de la honra local. Todo estaba ya decidido pero el Betis B siguió a lo suyo y marcó dos tantos más por medio de Iván Navarro y Juanjo. Al final, clara goleada bética que le da su premio final ante un Espeleño que puso un cierre gris a un gran ejercicio.

El Espeleño puso el punto y final a su primer curso en el Grupo X con una amarga derrota. Los de Rafa Navarro, en un brillante ejercicio, no pudieron frenar al filial bético, que se proclamó campeón de liga en esta cita final.

El Écija y el Algeciras estarán en el 'play off' con el Betis B y el Arcos

El Écija y el Algeciras cumplieron en la última jornada y consiguieron su plaza para disputar el play off de ascenso a Segunda B junto al Betis B y el Arcos. Los béticos, tras vencer en Espiel, fueron primeros. La segunda plaza fue para el Arcos, que perdió en la cita final ante un necesitado Écija, que consiguió la tercera plaza. La última fue para el Algeciras, que consiguió el punto que necesitaba en Castilleja. No hizo los papeles el San Roque de Lepe, que perdió en Utrera (5-0) y se quedó sin puesto en la fase. Por otro lado, la victoria del Antoniano no impidió su descenso a División de Honor Sénior junto al Coria y al San Roque.