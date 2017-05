Alonso, satisfecho tras las primeras pruebas en las 500 Millas de Indianápolis

Fernando Alonso, doble campeón del mundo de Fórmula Uno, dijo que, durante la primera jornada de entrenamientos con miras a la prueba de las 500 Millas de Indianápolis, sintió que realmente dominaba el volante de su monoplaza, no como en el primer test que efectuó a comienzos de mes.

"Ha sido un día estupendo y he acabado más contento que el primer día que me subí al coche. Siento que hoy he empezado realmente a pilotar el coche", reconoció el español.

"Me he sentido bien, aunque no he podido competir apenas con tráfico. Eso es lo que aún debo hacer durante los próximos días. He dado dos o tres vueltas detrás de algunos coches y fue divertido. Pero ya basta de correr solo", agregó. El asturiano recalcó que se encontró cómodo a pesar de las altas temperaturas y el fuerte viento.

"Me preocupaba al meterme en el coche, pero dentro no noté ningún problema. El coche funcionó perfectamente. No hubo problemas ni dramas. Ha sido un día muy positivo", indicó el piloto, que concluyó la jornada con buenas sensaciones, aunque reconoció que aún tiene "mucho que aprender" y "mucho que trabajar".

"Lo más difícil será la carrera en sí, con todos los imprevistos que tiene", valoró Alonso.

"Tengo que aprender los pequeños para adelantar y aprovechar el rendimiento del coche en cada momento. Eso normalmente se consigue con experiencia y carreras, pero no tengo ese tiempo. Seré más débil en esos aspectos, pero tengo que aprender tan rápido como pueda en los próximos días y también usar otras armas para cerrar esa brecha", declaró.

El español, asimismo, señaló que para él es más importante preparar la carrera que lograr una posición destacada en la clasificación.

"La prioridad es dejar a punto el coche, sentirnos cómodos y aprender", sostuvo.

Alonso, de 35 años, concluyó en primera posición el primer entrenamiento oficial, de dos horas de orientación, al rodar a 221,634 millas por hora (356,67 kilómetros por hora). Durante los entrenamientos libres que tuvieron lugar a continuación, el piloto español acabó en la decimonovena posición, aunque llegó a poner su monoplaza a 223,025 millas por hora (358,92 kilómetros por hora).