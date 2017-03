Alonso: "Hay que esperar a más carreras para ver dónde estamos realmente"

El piloto español Fernando Alonso (McLaren-Honda), dos veces campeón del mundo, dijo tras ser decimotercero en la clasificación del Gran Premio de Australia que hay que "esperar a más carreras" para ver dónde está "realmente" el coche de esta temporada.

"En la fiabilidad no hemos tenido demasiados problemas y en la crono estamos el 13. Hay que esperar a más carreras para ver dónde estamos realmente, pero queda mucho camino", declaró Alonso tras quedar eliminado en al Q2 de Australia, con un mejor tiempo de 1.25.425.

Respecto a ese tiempo, el piloto asturiano dijo que la vuelta fue "muy buena" y resaltó que ha podido probar varios juegos de neumáticos e ir "arañando décimas".

"Contento en ese sentido, nada que celebrar siendo el trece, pero veníamos sin idea de dónde estábamos por competitividad y fiabilidad", explicó Alonso.

El campeón mundial en 2005 y 2006 valoró que después de no poder dar muchas vueltas en las pruebas del circuito de Montmeló (Barcelona) está "contento" por la fiabilidad del coche, pese a la posición.

"Me he preparado a tope, me he entrenado más que nunca este año, y hoy estoy un segundo por delante de mi compañero (el belga Stoffel Vandoorne, decimoctavo). Estamos el trece y esa es la tristeza", añadió.

Respecto a las perspectiva de mañana, el piloto español dijo que no le importa especialmente entrar en la zona de puntos ya que su objetivo es pelear por la victoria en las carreras.

"Da igual hacer uno o dos puntos, cinco, o quedar fuera, no me va a cambiar mucho. Yo quiero estar en el podio, quiero ganar carreras y no estamos en esa posición", afirmó.

No obstante, el piloto de McLaren-Honda aseguró que mañana intentarán "hacer una buena salida" y una buena estrategia" para defender sus posiciones, aunque para llegar más arriba necesitarán de errores de otros monoplazas.

"Necesitamos ayuda de los rivales, no somos tan competitivos como para llegar a los puntos por nosotros mismos", advirtió Alonso.