Alfonso Cabello logra eliminar otra barrera

Alfonso Cabello no conoce límites. Por eso, el ciclista rambleño, ganador de tres medallas en Juegos Paralímpicos, anunció ayer que competirá en el próximo Campeonato de España absoluto de pista, en un acto celebrado en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD), en el que estuvo arropado por Óscar Pereiro y Carlos Sastre.

Cabello aspira a convertirse en el primer ciclista paralímpico que se mide a rivales sin discapacidad en un Nacional. "Las barreras me hacen recapacitar y me hacen darme cuenta de que mi discapacidad no es un problema porque puedo hacerlo igual que los demás al máximo nivel", aseguró el cordobés, que se muestra "convencido" de que puede estar "compitiendo con los mejores. Voy a dar el salto y para mí es un gran orgullo".

Además del reto deportivo, Alfonso Cabello afronta otro desafío: "Quiero aportar mi granito de arena a normalizar el deporte y cambiar la visión que algunos tienen todavía de la discapacidad. Las barreras son mentales y con un poquito más de esfuerzo todo se consigue", aseguró el rambleño, especialista en la prueba del kilómetro y en cuyo palmarés hay un oro y un bronce en esta distancia, logrados en Londres 2012 y Río 2016, respectivamente, además de un tercer puesto en la velocidad por equipos en la cita brasileña, y cinco títulos de campeón del mundo.

Los ganadores del Tour Óscar Pereiro y Carlos Sastre quisieron acompañar a Cabello en el anuncio de su salto a la competición absoluta. Ambos coincidieron en la necesidad de eliminar las diferencias entre deportistas con y sin discapacidad y pusieron en valor el alto nivel de los paralímpicos.

También quiso estar presente el presidente de la Real Federación Española de Ciclismo, José Luis López Cerrón, quien no descartó que Cabello pueda dar también el salto en el ámbito internacional porque "tiene las capacidades y las características para estar compitiendo con los mejores".