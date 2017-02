Alerta en el deporte por las medidas de Trump

Las políticas de Donald Trump están empezando a generar sus consecuencias y reacciones también en el mundo del deporte, donde se escuchan cada vez más voces críticas con el polémico decreto migratorio del presidente estadounidense.

El atleta británico de origen somalí Mo Farah se colocó al frente y publicó un duro mensaje en Facebook en el que acusó a Trump de aplicar una "política basada en la ignorancia y el prejuicio". Pero también desde la NBA y el Comité Olímpico de Estados Unidos mostraron sus reparos y señalaron que están intentando dilucidar los alcances de la medida dispuesta el viernes por Trump, que podría tener perjuicios en la postulación de Los Ángeles para los Juegos de 2024 y de EEUU para organizar el Mundial de fútbol de 2026.

Trump firmó el viernes una orden ejecutiva que suspende por tres meses el ingreso al país de los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana (Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia, Yemen e Iraq) en el marco de una serie de medidas para impedir la entrada de "terroristas radicales islámicos". La medida, que afecta también a los refugiados durante 120 días, tuvo un revés parcial en la Justicia de Nueva York, pero no ha parado de generar rechazo

"El 1 de enero, Su Majestad la Reina me nombró Sir. El 27 de enero, el presidente Donald Trump parece haberme convertido en un extranjero", escribió Farah, cuádruple campeón olímpico que compite por Reino Unido, aunque nació en Somalia. Reside y se entrena en Estados Unidos desde hace seis años y teme verse afectado por el decreto. "Ahora nos dicen que yo y muchos otros como yo ya no somos bienvenidos. Es inquietante tener que decirle ahora a mis hijos que papá podría no tener permitido volver a casa, tener que explicar que el presidente introdujo una política basada en la ignorancia y el prejuicio".

La NBA, en tanto, pidió al Gobierno una aclaración sobre el impacto que podría tener en la Liga estadounidense de baloncesto la medida. "Nos hemos puesto en contacto con el Departamento de Estado y estamos recabando información para comprender cómo esta orden ejecutiva afecta a los jugadores de la Liga que son de los países afectados", señaló el portavoz de la NBA, Mike Bass, que añadió: "La NBA es una Liga global y estamos orgullosos de atraer a los mejores jugadores del mundo". En particular generó preocupación la situación del rookie de los Bucks Thon Maker y de Luol Deng, un veterano ya de los Lakers. Ambos son originarios de Sudán y cuentan con doble ciudadanía, aunque Maker tiene el problema adicional de ser refugiado.

El Comité Olímpico de Estados Unidos, al igual que la NBA, señaló que está "trabajando estrechamente junto a la nueva Administración para comprender las nuevas normas", según indicó el portavoz Patrick Sandusky. "Sabemos que ellos apoyan el movimiento olímpico y nuestra postulación", añadió, si bien el Comité Olímpico Internacional (COI), que en su carta orgánica rechaza claramente cualquier tipo de discriminación y se mostró orgulloso del equipo de refugiados que participó en Río 2016, declinó realizar comentarios sobre la medida migratoria de Trump. "El COI no comenta las políticas de países soberanos", indicó un portavoz.

Los focos de conflicto, sin embargo, se multiplican por todos lados y no está claro aún si Estados Unidos podrá participar en el Mundial de lucha que se disputará en febrero en Irán, después de que Teherán anunciara una política de reciprocidad y prohibiera el ingreso de estadounidenses en el país.