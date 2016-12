Otro 'Alcorconazo'

El Alcorcón se clasificó para los octavos de final de la Copa tras adelantarse en Cornellà en el minuto 20, resistir al Espanyol tras el empate de Hernán Pérez en el 83, aguantar en la prórroga y fallar menos que el anfitrión en la decisiva tanda de penaltis.

El equipo de Julio Velázquez hizo méritos para pasar de ronda. No salió a esperar. No podía hacerlo después del empate a uno de la ida. El ritmo y el desgaste del cuadro visitante era mayor. Los blanquiazules, por su parte, minimizaban los riesgos y lograron poner la pausa al choque. Pese a todo, no dispusieron de ocasiones claras y fueron sorprendidos en el minuto 20. Álvaro Giménez remató de cabeza un saque de esquina y dio la vuelta a la eliminatoria con el 0-1. Ahora el Espanyol estaba obligado a marcar.

Hasta que apareció Hernán Pérez en el 83. El extremo paraguayo, cargado de genio, asestó un latigazo desde el punto de penalti imparable para Dani Jiménez.

En el tiempo añadido apenas hubo fútbol, más allá de tímidos avisos sin peligro real. Las piernas pesaban. En la tanda de penaltis el primero en fallar fue Óscar Plano, pero después llegaron los errores de Gerard y Jurado.