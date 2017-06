Alberto Contador está "listo para ganar"

Alberto Contador afronta su décimo Tour de Francia "en mejores condiciones que el año pasado" y con la ambición intacta para luchar por proclamarse vencedor en los Campos Elíseos de París por tercera vez en su carrera. Un sueño que motiva como pocos al más veterano (34 años) de los candidatos al maillot amarillo. "Me siento muy bien y con mucha confianza. El año pasado terminé el Dauphine muy cansado, pero esta temporada es diferente, tengo mejores piernas y las sensaciones son mejores cada día. Estoy mejor que el año pasado", aseguró contundente el ciclista de Pinto a tres días de tomar la salida en Düsseldorf.

Siempre ambicioso, Contador, tras ser segundo en las rondas de la Vuelta a Andalucía, la París Niza, País Vasco y Volta a Catalunya, apunta a lo más alto en el Tour de Francia. "Si no pensara que tengo opciones de ganar no saldría. Si pensara de entrada en el segundo puesto o en el podio no tendría motivación. Estoy listo para ganar", reiteró.

Para la edición número 104 de la grande boucle, el líder del equipo Trek explicó que ha trabajado "diferente, con más calma y al final ya con más intensidad. Las sensaciones y los números son buenos". "Para mí, por supuesto, el Tour es la carrera más importante del mundo, la primera. Cuando voy a una competición con un objetivo, normalmente es la victoria", subrayó el madrileño. El hecho de ser el más "viejo" ganador del Tour de Francia supone "otra motivación", aunque asegura que no le gusta.