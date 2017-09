El Adesal se estrena ante un complicado Alcobendas

El estreno más complicado. El Adesal, que se quedó a las puertas del ascenso a la máxima categoría el curso pasado, quiere soñar con volver a pelear con lo máximo durante esta campaña. Las cordobesas comienzan la temporada frente al Alcobendas (La Fuensanta, 13:00), un rival que opta al ascenso tras descender el ejercicio anterior de la División de Honor. Ya se acabaron las pruebas de pretemporada, ahora comienza lo serio. Durante los duelos de preparación, las fuensantinas se impusieron al Maracena-UGRA en la ida de la primera eliminatoria de la Copa de Andalucía y también derrotaron al Sir 1º de Maio portugués en la semifinal del Memorial Kiko Pastor. Las dos derrotas cosechadas fueron ante el Clínicas Rincón, equipo de la máxima categoría, que derrotó al Adesal en la cita disputada en Málaga y el pasado domingo en la gran final del Memorial Kiko Pastor.

Para la importante cita de hoy, Paco Bustos no podrá contar con Arantxa Hernández y tiene la duda de Eva Márquez, que se lesionó el pasado miércoles y no ha vuelto a entrenar. No obstante, hoy se probará antes del partido, aunque su participación en el envite no es para nada segura. El técnico cordobés reconoce que tienen hoy "un partido complicado, por ser el primero de Liga y porque enfrente está un Alcobendas que es un equipo recién descendido y va a por el ascenso". Aún así, el Adesal va a por todas.