El Adesal se desmelena y va a por todas

Con todo decidido, llegó el momento esperado. La bocina sonó y la locura se desató sobre el parqué de La Fuensanta. Alegría desbordada. Abrazos por doquier. El Adesal quiere más y aún no ha dicho su última palabra porque va a por el ascenso.

Tras el paso por los vestuarios, el Adesal no se relajó ante un Gijón muy pobre. El Gijón ya tenía la puntilla dada y sólo faltaba que los minutos pasasen para mirar ya hacia la fase final. La grada cantaba y disfrutaba con los goles locales. De hecho, las de Paco Bustos se gustaron ante la bajada de brazos visitante.

No dieron opciones a las gijonesas en ningún momento. El Adesal salió a por todas y sin dar ningún tipo de concesión a un rival que tuvo que claudicar pronto ante el poderío del equipo cordobés. A los diez minutos de juego, las fuensantinas ya dominaban el marcador (6-2). Una gran defensa y un ataque fluido acabaron con un Gijón muy blando, que al ecuador de la primera mitad ya estaba sentenciado (10-3). Aún así, las cordobesas no bajaron el ritmo y siguieron martilleando la portería asturiano. Al descanso todo estaba decidido gracias al buen hacer de las de Paco Bustos (20-12).

El Oviedo, el Castellón y el Puig D'en Valls de Ibiza serán los rivales

A falta de que la Federación Española de Balonmano confirme la sede de la fase de ascenso a División de Honor, que se disputará del 19 al 21 de este mes y a la que Córdoba no optará, el Adesal ya conoce a los rivales con los que tendrá que pelear por dar el salto a la máxima categoría. En una liguilla en la que los cuatro equipos se enfrentarán, sólo dos tendrán el premio deseado. El Adesal, campeón del Grupo D, estará acompañado en este fase por el Oviedo BM femenino -primer clasificado del A-, que se deshizo del Lanzarote, al que se impuso por 26-27 en el choque de ida y certificó su pase el sábado tras volver a ganar 19-15 en la vuelta. También estará el campeón del Grupo C, el BM Castellón, que derrotó en los dos encuentros al Aiala Zarautz por 23-28 y 29-26). El cuarto equipo es el Puig D´en Valls de Ibiza, único segundo de grupo -en este caso del C-, que se ha metido en la pelea por el ascenso a la máxima categoría. Las ibicencas se alzaron con el pase tras doblegar al Castellón en los dos envites (24-23 y 24-29). Castellón e Ibiza son las favoritas para acoger el desenlace de la División de Honor Plata Femenina. El Adesal va a por todas.