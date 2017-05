El Adecor acaba quinto el Andaluz cadete de Cartaya

El Adecor se tuvo que conformar con una quinta plaza tras quedar apeado de la lucha por las medallas por el Poullet en cuartos de final del Campeonato de Andalucía cadete que se celebró durante la pasada semana en la localidad onubense de Cartaya. Menos suerte corrió el Adecor-Salesianos, subcampeón cordobés, que se vino de vacío de su andadura en el Andaluz, al perder todos sus partidos.

No empezó nada bien la andadura del campeón provincial, que perdió frente al Tomares en la jornada inaugural por 0-3. Las azulonas, encuadradas en el Grupo C, levantaron el vuelo en los dos siguientes duelos, en los que derrotaron al San Bartolomé por 0-3 y al Club Amigos de Cádiz (3-1), lo que le valió para ser segundas de grupo tras el cuadro sevillano. En cuartos de final, el Adecor se topó con el Poullet, líder del Grupo D, donde estaba el segundo equipo azulón, el Adecor-Salesianos, que perdió sus tres envites en esta fase. El partido era clave para poder optar a las medallas pero las del Guadalquivir no pudieron con el Poullet, que se impuso por un claro 3-0 (25-19, 25-21 y 25-21). Tras cortarse la opción de optar a presea, el Adecor peleó por la quinta plaza, posición que consiguió tras deshacerse del Fundación Cajasol Juvasa por 0-3 y posteriormente del Pizarra (3-0).

El que no tuvo nada de suerte fue el Adecor-Salesianos, que no ganó ninguno de los tres partidos de la fase de grupos y tampoco pudo revertir la situación en los siguientes encuentros, por lo que se vino de vacío de su visita a Cartaya.