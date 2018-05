¿De vuelta al plan original?

Deportesmás allá de los cambios obligados por las especiales situaciones de los finales de los partidos, hasta hace tres jornadas José Ramón Sandoval se había mostrado firme dentro del 4-2-3-1 como sistema de partida. Sin embargo, con la visita a Pamplona probó, con éxito, una variante con tres centrales y dos carrileros a la que, aunque en ocasiones de manera asimétrica por la posición de Javi Galán, ha dado continuidad también en las dos últimas citas, con un rendimiento menor sobre todo en León el pasado fin de semana. Ante tal circunstancia y ante las cinco finales definitivas, el técnico podría volver al plan original, que por otra parte es el que más réditos colectivos e individuales le ha dado, ya mañana con motivo del duelo ante el Huesca (El Arcángel, 16:00) para el que sólo tiene la baja segura por lesión de Javi Lara, si bien mantiene también la duda de Alfaro. Una cita, por cierto, que tendrá que ver desde la grada tras confirmar ayer el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) su sanción de dos partidos por su expulsión al término del choque en el Reino de León.

Desde su llegada al Córdoba a mediados de febrero, Sandoval se ha mostrado como un entrenador maleable, capaz de adaptarse a todas las circunstancias para sacar el mayor partido a su equipo. De hecho, es el principal culpable de que los blanquiverdes estén ahora mismo metidos de lleno en la pelea por la permanencia, que se sitúa a tres puntos a falta de cinco jornadas para la conclusión del campeonato. Sin embargo, hay quien le achaca, sobre todo con el ventajismo de la derrota en León, que tras once partidos no termina de saber cuál es el once tipo ni el estilo de juego de su CCF.

Porque tras mostrarse firme con el habitual sistema de cuatro zagueros, un doble pivote, tres medias puntas y un hombre referencia, el preparador de Humanes se ha atrevido en las últimas semanas a jugar con sólo tres atrás, dando libertad por fuera a los laterales, sobre todo por el perfil izquierdo a Galán. Un modelo que funcionó a la perfección en El Sadar, que dejó alguna duda pese a la victoria ante el Sevilla Atlético y que se vino abajo en el Reino de León. Así, todo apunta a que el Córdoba volverá ante el Huesca a su planteamiento original, eso que le sirvió para engancharse a una pelea de la que casi todos lo daban por descolgado y con serias opciones de alcanzar el objetivo final.

Pero de volver a ese 4-2-3-1, por cierto el que mejor hace hueco a los cuatro hombres habituales en la parcela ofensiva (léase Jovanovic, Reyes, Narváez y Sergi Guardiola), Sandoval tendrá que dar luz a dos grandes dudas: las parejas de Aythami en el eje de la defensa y de Edu Ramos en el centro del campo. Para la retaguardia, los candidatos son Jesús Valentín y Álex Quintanilla, que parte con una ligera ventaja a pesar de que el regreso del tinerfeño se ha producido a un excelente nivel, hasta el punto de ser el más destacado de esa última línea de resistencia en los tres últimos encuentros. Y en la medular, visto lo visto, todo apunta a Álex Vallejo, si bien Álvaro Aguado y hasta Sergio Aguza, pese a su ostracismo de las últimas jornadas, ofrecen perfiles diferentes en función de lo que el técnico tenga en mente para hacerle daño a un Huesca que precisamente marca distancias con esa columna vertebral que integran en la medular Aguilera y Gonzalo Melero, y unos metros más arriba Cucho Hernández. Seguro que eso también lo tiene presente el de Humanes a la hora de elegir las piezas con las que reiniciar el camino definitivo hacia la permanencia en la división de plata.