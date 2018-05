Aún vivo, pero ya jugando sin red

Cinco jornadas, 15 puntos y, en el fondo de la clasificación, dos plazas de descenso todavía por definir, ya que las otras dos fueron adjudicadas oficialmente el pasado fin de semana al Lorca y el Sevilla Atlético, que llevaban más tiempo que nadie opositando a las mismas, y a los que no les salvó siquiera ganar sus partidos ante el Nàstic y el Alcorcón, respectivamente. Y para tratar de evitar esos dos últimos billetes con destino al infierno, hasta ocho equipos que todavía no han cerrado su permanencia de forma oficial. Entre ellos, un Córdoba que alcanza este sprint final tras caerse del alambre en la última jornada con su derrota en León. Los blanquiverdes siguen en zona de descenso, pero ahora con una desventaja de tres puntos respecto al Almería, que vuelve a ser el que marca la frontera entre el bien y el mal, lo que no es del todo malo porque los rojiblancos llegarán a El Arcángel en la fecha 40 de la competición en la Liga 1|2|3. Eso sí, para que ese choque sea todo lo trascendente que hoy se vislumbra, tocará hacer los deberes en las dos citas inmediatas.

En las cuentas del Córdoba no entraba caer en el Reino de León. Pero se perdió, pues la Cultural fue mejor y el trío arbitral tampoco ayudó. Y con esa derrota dejó escapar el escaso margen para el error que se había ganado durante dos meses intensísimos en los que el equipo pasó de estar muerto a sentirse con un halo de vida importante. Entre otros factores, por ganar los cuatro encuentros ante rivales directos que disputó hasta la cita en el feudo leonés: Alcorcón (1-2), Gimnàstic (0-2), Lorca (1-0) y Sevilla Atlético (3-0). La racha tocó a su fin en el peor momento, cuando ganar suponía salir del pozo tras seis meses, aunque la situación no es tan delicada como puede llegar a verse.

Porque el hecho de que el Almería sea el que marque la frontera con la salvación deja abierta de par en par una puerta que se mantendrá así siempre que el CCF sea capaz de calcar los resultados de los rojiblancos hasta el duelo directo del fin de semana del 19-20 en El Arcángel... sin dejar de sumar, pues el filial del Barcelona no está ni mucho menos descartado pese a su crisis, si bien sus opciones han quedado reducidas al máximo al tener un déficit de cinco puntos.

Pero ojo que no sólo es cosa de tres. Otros cinco equipos, incluido un Reus que tiene la salvación a un triunfo, aún tienen deberes por hacer. El Albacete, por dinámica y calendario, se ha metido en una espiral peligrosa, si bien aún tiene un ligero colchón con el Nàstic, la Cultural y el Alcorcón -estos dos últimos se miden el viernes en una batalla crucial-, que están a cuatro puntos de un CCF que tiene mucho que decir.