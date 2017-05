La vida sigue igual

Las últimas diez jornadas de cualquier campeonato son las decisivas para definir los objetivos que ya se han ido madurando durante los meses previos. Esta temporada, el Córdoba llegó a ese momento clave inmerso de lleno en la pelea por la permanencia, con un colchón de apenas un punto con la zona de descenso... que se mantiene inalterable consumidos los primeros cuatro capítulos de este particular sprint final. Sólo ha cambiado el equipo al que ahora tiene que mirar, pues la reacción del Almería ha empujado hasta el abismo de nuevo al Nàstic, el más perjudicado de la última fecha, fundamentalmente por su derrota en casa ante un rival directo como el Reus. Por lo demás, todo sigue igual.

El Córdoba cerró la jornada 32 con 37 puntos en su casillero fruto de su victoria sobre el Elche, lo que le otorgaba un punto de renta con el Almería. Hoy, tras la disputa de la fecha 36 del torneo, el conjunto de Carrión suma 42, tras firmar un 5 de 12 insuficiente para despegarse del peligro y que apenas le ha permitido mejorar una posición en la tabla, pues ahora es decimoséptimo y antes era decimoctavo. Porque por escaso que parezca el balance, hay otros implicados en la pelea por la salvación cuyo rendimiento en el último mes de la competición ha sido igual... o hasta peor.

Tras la reacción del Almería, ahora es el Nàstic el que marca la frontera en la zona roja

Dejando a un lado a los tres últimos (Alcorcón, Mallorca y Mirandés), que empiezan a tener negro su futuro, el Elche y un Sevilla Atlético que aún necesita un esfuerzo extra para sellar su continuidad en la categoría de plata son los peores de este bloque de cuatro partidos con apenas 3 puntos. Con los mismos 5 que el CCF están el Nàstic, el Reus y el Numancia, mientras que el UCAM Murcia se va hasta los 6, y el Almería, el Rayo Vallecano y el Zaragoza llegan hasta los 7. Así, dada la igualdad existente en la tabla, ilicitanos y nàstiquers se quedan por debajo de los blanquiverdes, que entran en las últimas seis jornadas dependiendo de sí mismos, lo que se antoja como una gran ventaja siempre que sean capaces de competir como requiere la situación.

Eso pasa por empezar a dar la talla el domingo en el Coliseum Alfonso Pérez (18:00), pues los de Luis Carrión deben recuperar cuanto antes los dos puntos perdidos en el alargue ante el Mirandés que han descuadrado de mala manera las cuentas por la permanencia que se vienen haciendo en El Arcángel. Pero la visita a Getafe no puede llegar en peor momento, y no sólo porque el cuadro azulón habita en las antípodas de la clasificación, peleando por lo que hubiera deseado el cordobesismo. Sino porque el conjunto que dirige Pepe Bordalás pasa por ser el mejor de los 22 equipos de Segunda en el último mes, con un balance de tres victorias y un empate, siendo junto al Cádiz y el Huesca los únicos que no conocen el amargo sabor de la derrota en todo este tiempo.

Esa serie victoriosa, aún abierta, tiene al cuadro madrileño en la tercera posición de la tabla con 58 puntos, a 7 de un Girona que merced a su segundo puesto sería hoy el que acompañaría de manera directa hacia Primera al recién ascendido Levante. La reciente irregularidad catalana invita al optimismo en las filas del Getafe, si bien la prioridad absoluta en el vestuario es despegar lo máximo al séptimo -el Oviedo, que está a 5 puntos- para garantizar su presencia en el play off. La pelea del CCF es bien distinta.