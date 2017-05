La vida al revés en seis meses

Que las temporadas en el fútbol hay que evaluarlas en junio es algo tan obvio como olvidado de manera común cuando los arranques del equipo propio son fulgurantes. Que se lo pregunten si no al Córdoba, que ya conoce el camino de la victoria en el Ramón de Carranza esta temporada, de donde salió victorioso hace unos meses. Lo hizo el cuadro blanquiverde el 12 de octubre, en la tercera ronda de la Copa del Rey. En aquel choque, un tanto de Juli y otro de Piovaccari dejaron sin validez el de Aitor y permitieron al conjunto entonces entrenado por José Luis Oltra acceder a los dieciseisavos de final de la competición copera, donde posteriormente eliminaron al Málaga, para terminar cayendo en octavos de final frente al Alcorcón. De aquel triunfo, sin embargo, el Córdoba no puede tomar demasiadas referencias, puesto que tanto su equipo como el que presentó el Cádiz no se parecen demasiado a los que actualmente usan de manera regular en Liga. Tampoco los estados de ambos equipos, diametralmente opuestos a los actuales.

Observando las alineaciones titulares del Córdoba y el Cádiz en aquel choque copero en comparación con las expuesta en la última jornada de liga hay cambios sustanciales. Mucho más en el Cádiz que en el Córdoba, pues los gaditanos apenas repitieron la presencia de Luis Ruiz y José Mari, en un encuentro que Álvaro Cervera utilizó para dar minutos a muchos de los hombres menos habituales de su plantilla. Oltra, por su parte, alineó a seis hombres (Pawel, Antoñito, Javi Galán, Edu Ramos, Pedro Ríos y Piovaccari) que jugaron de inicio el pasado sábado ante el Reus. Resulta curiosa tanta coincidencia en el once cordobesista, pues por aquel entonces muchos de estos jugadores que ahora son titulares indiscutibles eran claramente suplentes.

Medio año después, los amarillos están a punto de sellar el 'play off'; el CCF sigue en problemas

Con todo, los cambios más sustanciales se han producido en la clasificación, pues en aquel lejano mes de octubre el Córdoba era tercero en la tabla después de haberse disputado nueve jornadas y sólo había perdido en su viaje a Huesca. El Cádiz, por su parte, era decimonoveno y sólo había ganado dos partidos de los nueves disputados. La situación de Álvaro Cervera no era demasiado positiva y ya se empezaba a cuestionar en el entorno del Cádiz su valía para estabilizar al equipo en la categoría de plata.

Seis meses después, el fútbol -siempre caprichoso- depara un escenario totalmente opuesto para ambos equipos. José Luis Oltra ya es historia del Córdoba, que a cargo de Luis Carrión regresará al Ramón de Carranza a dos puntos de la zona de descenso y con la obligación de puntuar para no ver de nuevo demasiado cerca el peligro. El Cádiz, por su parte, es quinto y cuenta con tres puntos de renta para defender su plaza en el play off. Los amarillos, que han protagonizado una gran segunda parte de la temporada, son claros candidatos a pelear por el ascenso y buscarán ante el Córdoba dar un paso casi definitivo hacia las eliminatorias. La figura de Álvaro Cervera, que quedó muy tocado tras la eliminación copera, es poco menos que venerada en la ciudad gaditana. No obstante, el técnico de origen guineano logró el ascenso desde Segunda División B y va camino de completar la machada de meter al equipo en la pelea por el ascenso a Primera, algo impensable hace unos meses en Cádiz. El del sábado será el partido número 50 de Cerveza como entrenador del conjunto amarillo.

En apenas medio año, la situación de ambos equipos ha dado un giro radical, aunque el Córdoba ya sabe lo que es ganar en Carranza esta temporada y tratará de rememorarlo ahora en Liga para dar un paso convincente hacia la permanencia en Segunda.