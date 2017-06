Otra vez la misma historia

Con la permanencia del CCF casi asegurada en Segunda División tras la victoria del pasado domingo ante el Oviedo (4-2), los rumores de una posible venta del club vuelven a surgir. Carlos González se mantiene con calma, pese a tener dos propuestas de compra encima de la mesa. Paco Roig y Jesús León son las cabezas visibles de las mismas. Ahora está por ver si el máximo accionista accede a estudiarlas o por el contrario declina estas opciones. De momento el empresario tinerfeño, que se encuentra cómodo ante esta tesitura, ya trabaja en la planificación de la próxima temporada. Eso sí, si le llega una oferta -las ha tenido siempre como ha declarado en numerosas ocasiones- y ésta es buena...

Con el equipo prácticamente salvado a falta de dos jornadas para la conclusión del campeonato -sólo falta un punto o en su defecto puede valer la derrota si los rivales también pinchan-, se vuelve a repetir la misma historia de los últimos años. Los rumores de venta se acrecientan. Como ha reconocido Carlos González en más de una ocasión, ofertas siempre ha tenido el club, ahora está por ver si las propuestas que tiene sobre la mesa son de su agrado. De momento las opciones que tiene son las recibidas por Paco Roig, expresidente del Valencia y hermano del presidente del Villarreal, que estaría interesado en volver al mundo del fútbol; y Jesús León, el empresario montoreño vuelve a sonar con fuerza y ya ha realizado una nueva intentona para hacerse con el club cordobesista. Sin embargo, Carlos González escucha y toma nota, aunque se mantiene con calma y cómodo en una situación que no se debería alargar mucho si su deseo es salir de la entidad blanquiverde. No obstante, ahora mismo esta opción parece lejana. De hecho, según fuentes consultadas por el Día, el empresario tinerfeño junto a su hijo Alejandro y también el director de fútbol del club, Álex Gómez Comes, ya trabajan en el proyecto de la próxima temporada. La reciente renovación de Sasa Markovic, que ha firmado por las tres próximas campañas, y las incorporaciones de Laro Setién y Eric Ruiz al filial indican que ya se están dando pasos de cara al curso que viene. A ello se une también que se ha reunido recientemente con pesos pesados del vestuario a los que le ha explicado sus planteamientos y objetivos de cara al siguiente ejercicio. Incluso el CCF ya se mueve en el mercado. Entre los nombres que suenan ya para la entidad blanquiverde están los de Alberto Martín, exjugador del Leganés, o el cordobés y actual componente del Rayo Vallecano, Quini, según se especula desde la capital de España. Todo esto hace pensar que la familia González seguirá al frente del CCF.

El mayor problema que tiene que resolver -no será una tarea fácil- es el gran cisma que hay con la afición. Esto puede ser una baza que haga que finalmente incline la balanza hacia una futura venta. La perdida de apoyo es total y el cordobesismo ya está harto y cansado. La presente temporada ha sido ya la gota que colmó el vaso para unos seguidores cordobesistas que tienen claro cuál es el problema de este Córdoba. Sin ningún apoyo de la grada, toca ver si es capaz de ilusionar de nuevo al aficionado, por lo que tendrá que reconducir un proyecto en el que poca gente cree ya. De este modo, lo único a lo que se puede agarrar es por apostar de verdad y dejar atrás lo realizado hasta este curso. La afición lo tiene muy claro. Esto podría motivar su salida, aunque también están otros puntos que son más pantanosos. Aunque ya hace seis años desde que compró el club, tiene el condicionante de contactar con Prasa para indicar la posible venta del mismo. La empresa cordobesa tiene la opción de igualar la oferta presentada, algo que parece ahora mismo muy descabellado en los planes de Pepe Romero. Por otro lado, están las posibles cláusulas que quiera incluir en la operación, a la vez que debería acceder a una due diligence, una auditoría por parte del comprador antes de ejecutar su compra. Entre otros puntos, también hay que ver la capacidad de los grupos inversores de tener todo el montante económico de la operación. En definitiva, una vuelta al pasado. La historia se repite y todo apunta a que Carlos González, salvo oferta mayúscula, seguirá al frente del Córdoba.