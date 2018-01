Galán: “Cada vez nos hacen más falta los resultados”

Javi Galán ha pasado por la sala de prensa de El Arcángel tras la vuelta a los entrenamientos del Córdoba después de caer derrotado en Gijón. El extremo pacense reconoció que “si ves la tabla para nada estamos contentos, en estos últimos partidos han cambiado las sensaciones, estamos en una buena línea pero nos tienen que acompañar los resultados”.

Galán aseguró que el equipo blanquiverde mereció “mucho más” ante el Sporting, aunque “ellos aprovecharon sus ocasiones”, por lo que cree necesario “traducir el buen juego en puntos, porque “cada vez nos hacen más falta los resultados”.

Respecto al rendimiento que está ofreciendo el equipo, el pacense ha indicado que “goles metemos bastantes y el tema defensivo no es sólo de la defensa sino de todos, tenemos que mejorar la línea de cuatro, pero también el resto”. Y es que el aspecto defensivo, Galón lo considera “algo de todo el equipo”.Con Jorge Romero al Córdoba se le ha observado una mejoría en el juego y Galán lo comparte: “Encaramos bien los partidos, salvo con el Rayo que la segunda parte no es buena, pero en el resto el equipo ha estado bien y encara los partidos pero nos cuesta caro que cada vez que llegan nos hacen gol y hay que minimizar los errores para que este juego nos lleve a conseguir puntos”.

El siguiente reto del equipo cordobesista es ahora asaltar Carranza, “un campo difícil y con un rival con buena dinámica”, según Galán, “pero el Sporting también era difícil”. “El Cádiz está en mejor dinámica que nosotros, tenemos que mejorar cosas pero la liga es competitiva”, ha apuntado el extremo, consciente de que “los primeros que sabemos que cada vez queda menos somos nosotros”, por lo que no queda otra que “ir a Cádiz para llevarnos los tres puntos”.

Al margen de todo eso, Javi Galán ha asegurado que el plantel no tira la toalla: “Nos sentimos capacitados porque si no, no sé qué haríamos aquí; estamos capacitados para sacar esto adelante, pero hay que pensar partido a partido”. Para eso, en la caseta, Galán ha desvelado que intentan “aislarnos de lo de fuera y centrarnos en el fútbol porque si hacemos caso al ruido de fuera, nos evadimos de lo importante que es el partido y los entrenamientos”.