Otra vez en la encrucijada

Con el equipo colista y seriamente amenazado con perder su plaza en el fútbol profesional, con una serie de líos judiciales pendientes (Ciudad Deportiva, caso Sebas Moyano, despido de Domingo Cisma...), con el límite salarial agotado para acudir con garantías a un mercado invernal que se antoja vital y con un clima de crispación en la afición que roza cotas máximas, a Carlos González se le vuelve a abrir la puerta para vender su paquete de acciones en el Córdoba. El empresario tinerfeño afincado en Madrid ya ha recibido alguna propuesta en firme y sabe que alguna otra está en camino para desprenderse del club de manera inmediata y, ante el riesgo del desplome del valor de la sociedad que supondría la caída a Segunda B, podría reconsiderar hacerlo. Quizás por ahí pueda entenderse el silencio y la inacción que rodea a la entidad de un tiempo a esta parte pese a estar viviendo su momento más delicado en la última década, aunque todo es posible en una institución tan dada a la sorpresa continua...

Sin ir más lejos, algún consejero ya dejó caer tras la salvación en Vallecas del pasado mes de junio que la familia González estaba planteándose seriamente dar un paso al costado. No lo hizo. Al final inició otro proyecto, más ambicioso en cuanto a desembolso que nunca, que está resultando ser un auténtico fiasco. Primero en lo deportivo y, de la mano, también se puede decir que en lo económico, porque con el límite salarial agotado desde el verano, ahora toca hacer encaje de bolillos para dar un giro a la plantilla en el mercado que se abre en enero para buscar el milagro de la salvación.

Retirado de la puja del Elche, Only One Way ha mostrado interés, pero descarta oferta en firme

Esas circunstancias, unidas a los problemas extradeportivos que el club empieza a acumular en los juzgados que pueden tener consecuencias graves tanto para las arcas como para su imagen, han abierto de nuevo una vía a la llegada de inversores interesados en hacerse con el paquete mayoritario de acciones de la familia González. Según ha podido saber el Día, la propiedad ya ha recibido alguna propuesta, incluso con fecha de caducidad, acorde a la situación actual del equipo. Es decir, muy por debajo de la cantidad que hace sólo unos meses pedía el máximo accionista para sentarse a hablar. Pero es que el riesgo es que el desplome sea mayor con el paso del tiempo. Y ahí está el juego.

Además, hay otros grupos que están estudiando seriamente hacer una oferta en firme, si es que no la han presentado ya. En esta situación está Only One Way, cuya cabeza visible es el que hasta julio pasado fuera presidente del Albacete José Miguel Garrido. Puestos en contactos con el empresario madrileño, que reside en Londres, no quiso hacer declaraciones al respecto, limitándose a decir que sin negociación en firme no puede hablar de nada. Eso sí, no ocultó que hay interés, dado que el potencial del Córdoba, con la masa social que tiene y siendo capital de provincia, lo convierte en una apuesta apetecible, aunque según se desprende de la conversación la propuesta en firme todavía no ha sido efectuada. Sería entonces el momento de conocer el estado exacto de las cuentas de la sociedad mediante una due dilligence, paso obligado para cerrar el trato.

De todas formas, Garrido sí parece que ya se ha decidido a retirarse de la puja por el Elche, sobre el que lleva trabajando desde el verano y que parecía hasta hace un par de semanas que pasaría a su poder hasta que el expresidente franjiverde, José Sepulcre, mostró su interés en volver. Quizás por eso, sí hizo manifestaciones públicas en el diario Información sobre su posible interés en el Córdoba: "Nosotros no damos opinión sobre eso. Lo único que puedo decir es que estamos interesados en cualquier club, ya sea de España o de Europa, que tenga un potencial importante". Contactos ha habido, desde hace algún tiempo incluso, pero habrá que ver en qué queda todo.