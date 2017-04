Otra vez fuera de distancia

Por primera vez en la segunda vuelta y coincidiendo con el momento decisivo del campeonato, el Córdoba vuelve a estar fuera de distancia de la zona de descenso. La victoria sobre el Almería y el cero que junto a los rojiblancos firmaron sus otros tres compañeros en el vagón de cola dejan a los blanquiverdes con más de un partido de ventaja, lo que les garantiza vivir las dos próximas semanas fuera del peligro pase lo que pase el domingo en Palma ante el Mallorca. Ese colchón de 4 puntos supone una situación idílica a falta de sólo ocho partidos para la conclusión de la competición en Segunda División y deja a los de Carrión en la mitad del grupo de doce conjuntos que aún anda con la incertidumbre en el cuerpo por no tener asegurada su permanencia en la categoría.

La jornada 34 no pudo ser más positiva para el Córdoba, que la arrancó con apenas un punto de renta con el descenso y la posibilidad real de caer en él, y la terminó con su máxima ventaja desde enero. Porque su triunfo ante un rival directísimo, más las derrotas del Alcorcón, el Mallorca y el Mirandés devuelven una zona de confort que debe servir para afrontar las dos próximas finales sin presión -no confundir con relajación- y con la posibilidad de finiquitar la temporada antes del último y exigente sprint final. Y es que a sabiendas de que esas jornadas finales son dadas a resultados inesperados, el hecho de que apenas un par de equipos estén sin grandes objetivos (Sevilla Atlético y Valladolid) es un motivo de sobra para pensar que este curso no hará falta llegar a la cifra mágica de los 50 puntos para festejar la salvación, que puede rondar en torno a los 48.

El CCF no disfrutaba de un colchón tan amplio con el descenso desde el cierre de la jornada 21, la última de la primera vuelta. Aquella derrota en Montilivi dejó a los blanquiverdes más cerca de los puestos de descenso (4 puntos) que del play off (5), una máxima que desde entonces ha resultado inalterable. La sequía en casa alargada hasta final de febrero y los problemas a domicilio que hoy se mantienen fueron empujando hacia abajo a un equipo que en las fechas 25 y 26 llegó a formar parte del grupo de los cuatro peores de la competición, algo que por suerte ahora empieza a verse como un mal sueño. La reacción en El Arcángel ha sido suficiente para aumentar el ritmo de puntuación y despegarse de una zona baja que empieza a ser propiedad exclusiva de sus actuales inquilinos.

No en vano, quitando a un Alcorcón que ha estado en zona de descenso las últimas cuatro jornadas (14 desde que arrancó la temporada, sobre todo producto de la mala puesta en escena con el rumano Cosmin Contra), el Mallorca acumula ocho jornadas de manera consecutiva entre los cuatro últimos (también 14 en total), por 15 del colista Mirandés (20) y 16 del Almería (26). Especialmente mala es la situación de rojiblancos y baleares pues con un objetivo bastante más ambicioso vuelven a estar por segunda campaña consecutiva en la pelea por una salvación que entonces amarraron en la última fecha, algo que igualmente los contentaría ahora tal y como se está desarrollando la liga.

En todos estos clubes, por cierto, los relevos en el banquillo han servido de poco, incluso en algunos casos su situación ha ido a peor. Algo que se puede decir también del Córdoba, pues hay que recordar que cuando Carrión relevó a José Luis Oltra la distancia con el play off era de sólo 4 puntos, mientras que hoy se ve imposible, a 12; por lo menos, eso sí, la última jornada sirve para ver a 4 un descenso que entonces estaba a 2. Es el mal menor que al menos debe servir para regalar una alegría en este tramo final de un campeonato que llegó a verse temible y ahora, fuera de distancia, se observa más plácido.